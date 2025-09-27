Va răsuna muzica din noul sediu al Academiei de Muzică din Cluj! Vorbim despre cea mai mare investiție în infrastructura culturală pe care statul român a făcut-o în ultimii 35 de ani. Fără sprijin extern, cu bani doar de la bugetul național. Pe lângă sălile de curs, cele de repetiții sau camerele de cămin, proiectul a inclus și o uriașă sală de spectacole, cu o acustică de invidiat.

După patru ani de șantier și peste 127 milioane de euro investiți, noul sediu al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca e gata să-și primească invitații.

Noul hub educațional și cultural îmbină atât partea didactică, cât și cea artistică. Tot aici se vor forma viitorii muzicieni ai țării.

Cu siguranță că cel mai spectaculos și elegant loc din toată academia este această sală de spectacole, cu 1000 de locuri distribuite pe două etaje și, suplimentar, acele loje suspendate. Pe această scenă vor concerta cei mai mari interpreți de operă din lume, mai ales că dotările acustice sunt de nivel internaţional.

Cea mai mare investiție în infrastructura culturală din ultimii 35 de ani

"Aici avem lemn de pin, pe scenă. Lemn de pin care face contrastul cu lemn de esenţă tare. Asta e tot pentru acustică", a declarat Răzvan Bîțu, director general Academia de muzică.

Noua clădire a fost construită pe amprenta unei vechi ruine care trebuia sa devină un spital. Proiectul a fost abandonat din cauza lipsei de finanţare din anii '90.

"A fost o provocare, să spunem, să putem amenaja spaţiile pentru ceea ce avem noi nevoie", mai spune Răzvan Bîțu, director general Academia de muzică.

Suprafața întregului campus e de 2 hectare, iar partea de construcție depășește 27.000 mp. A fost construit inclusiv un cămin care poate găzdui 182 de studenți, ce vor începe luni anul universitar în casă nouă.

"De la sala de studiul merg la sala de curs și mai departe, filarmonica fiind aici, pot să vină să participe chiar la repetițiile filarmonicii. Deci ei au câștigat foarte, foarte mult timp", a declarat prof. univ. dr. Vasile Jucan, rectorul Academiei de muzică.

Singurul loc în care se mai lucrează e la acest amfiteatru în aer liber, care va fi gata abia anul viitor. Va avea peste 2000 de locuri şi, chiar dacă nu este acoperit, va putea găzdui evenimente pe tot parcursul anului pentru că scena va fi încălzită!

Sala de spectacol va fi inclusă într-un circuit cultural european, iar testul suprem va fi pe 3 octombrie. Atunci, va găzdui primul concert cu orchestră și cor.

Academia de Muzică din Cluj are aproximativ 1050 de studenți.

