Video Tancul petrolierului implicat în tragedia de la Midia, descărcat. Ce se întâmplă cu epava Astana

Tancul petrolier implicat în scufundarea remorcherului Astana urmează să fie descărcat, pentru a contribui la stocurile ce vor fi rafinate la Petromidia. Anunţul a fost făcut de firma care deţine vasul. Între timp, continuă eforturile pentru ranfluarea navei. Vă reamintim, remorcherul Astana s-a răsturnat pe 18 martie în zona portului Midia, în timp ce acorda asistență. Cinci membri ai echipajului se aflau la bord. Trupul neînsufleţit al unuia dintre ei a fost recuperat, iar ceilalți patru sunt dați dispăruți. Familiile membrilor echipajului susţin că remorcherul nu ar fi trebuit să facă manevra respectivă.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 08:04

Tancul petrolier implicat în tragedia în urma căreia remorcherul Astana s-a scufundat va fi descărcat, încărcătura urmând să contribuie la stocurile destinate rafinării la Petromidia. Anunțul a fost făcut de compania care deține nava.

În paralel, autoritățile continuă operațiunile de ranfluare a remorcherului, scufundat în zona portului Midia. Pentru a reda familiilor trupurile ultimilor trei marinari care nu au fost găsiţi încă, proprietarul remorcherului Astana trebuie să scoată din mare nava aflată la aproape 30 de metri adâncime.

Remorcherul Astana asista un petrolier să descarce ţiţei, într-o conductă situată la peste 8 kilometri de ţărm, când, într-un viraj, elicea s-a opintit, iar motoarele au cedat. Ce s-a întâmplat exact, e greu de spus. Navigatori cu experienţă cred însă că navele erau legate printr-o parâmă şi probabil nimeni nu a reuşit să o desfacă la timp. Cablul s-a tensionat, iar nava mult mai mare a provocat, involuntar, răsturnarea remorcherului.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

port midia nava scufundata marinari morti
Înapoi la Homepage
Afacerile cu care George Copos a ajuns la &#8220;o avere de 1 miliard de euro&#8221;!
Tradiții de Buna Vestire care îți pot aduce noroc tot anul. Ce respectă românii cu strictețe
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice?
Observator » Evenimente » Tancul petrolierului implicat în tragedia de la Midia, descărcat. Ce se întâmplă cu epava Astana
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.