Tancul petrolier implicat în scufundarea remorcherului Astana urmează să fie descărcat, pentru a contribui la stocurile ce vor fi rafinate la Petromidia. Anunţul a fost făcut de firma care deţine vasul. Între timp, continuă eforturile pentru ranfluarea navei. Vă reamintim, remorcherul Astana s-a răsturnat pe 18 martie în zona portului Midia, în timp ce acorda asistență. Cinci membri ai echipajului se aflau la bord. Trupul neînsufleţit al unuia dintre ei a fost recuperat, iar ceilalți patru sunt dați dispăruți. Familiile membrilor echipajului susţin că remorcherul nu ar fi trebuit să facă manevra respectivă.

În paralel, autoritățile continuă operațiunile de ranfluare a remorcherului, scufundat în zona portului Midia. Pentru a reda familiilor trupurile ultimilor trei marinari care nu au fost găsiţi încă, proprietarul remorcherului Astana trebuie să scoată din mare nava aflată la aproape 30 de metri adâncime.

Remorcherul Astana asista un petrolier să descarce ţiţei, într-o conductă situată la peste 8 kilometri de ţărm, când, într-un viraj, elicea s-a opintit, iar motoarele au cedat. Ce s-a întâmplat exact, e greu de spus. Navigatori cu experienţă cred însă că navele erau legate printr-o parâmă şi probabil nimeni nu a reuşit să o desfacă la timp. Cablul s-a tensionat, iar nava mult mai mare a provocat, involuntar, răsturnarea remorcherului.

