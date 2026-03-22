Trimişi la moarte sigură! Familiile celor cinci marinari morţi în accidentul naval de lângă Portul Midia îi acuză pe superiorii acestora că i-au forţat să plece într-o misiune de 36 de ore pentru care nu aveau pregătirea necesară. Trei dintre victime sunt încă pe fundul mării, în timp ce rudele lor plâng zi şi noapte şi aşteaptă răspunsuri. Scafandrii militari au reluat ieri operaţiunea de căutare, dar fără rezultate.

În timp ce marea înghiţea remorcherul care ghida un petrolier spre portul Midia, colegii marinarilor, trimişi să îi ajute, îşi dădeau seama de proporţiile catastrofei.

"Nu a ieşit nimeni. Au murit! Nu e nimeni! Lângă remorcher este ceva… E un colac de salvare".

Găsit în apropierea acelui colac, marinarul Claudiu Safar a fost dus la mal şi resuscitat mai mult de o oră, dar fără rezultat. El s-ar fi aflat pe punte când s-a răsturnat remorcherul. Colegul lui, Sorin Tufan, era la cârmă, iar trei marinari, în sala motoarelor. Ieri dimineaţă, scafandrii militari au reluat căutările.

Epava, răsturnată și îngropată în nămol, îngreunează intervenția

"Din păcate, nava se afla cu chila în sus, iar castelul remorcherului este îngropat în nămol", a declarat Irina Diţu, purtător de cuvânt ANR.

Trei marinari încă nu au fost recuperaţi din mare. Petrică Sterie, mecanicul-şef în vârstă de 40 de ani, căpitanul Ştefan Zaharia, de 50 de ani şi motoristul Sebastian Tămâianu. El era cel mai tânăr membru al echipajului - 26 ani. Soţia lui, gravidă în 7 luni, îşi va aminti mereu ultimele lui cuvinte.

"La 07:28 mi-a dat mesaj: ai grijă, te iubesc! Era stresat! Era o manevră de minim 30-36 de ore (n.r. nu a mai executat manevra în trecut). Ştiau riscurile cei de sus. De ce au făcut ala bala portocala?", a transmis soţia lui Sebastian Tămâianu.

Acuzații grave din partea familiilor

"Eram în Germania, la lucru. Ca un trăsnet, cum pot să primesc (n.r. vestea)? Prima întrebare a mea a fost: "A fost o dronă? A fost o mină?“, că nu credeam aşa ceva. Mi-a spus şi mie, sunt presaţi, obligaţi să facă manevra care nu trebuia ca ei să o facă", a continuat tatăl lui Sebastian.

Familiile marinarilor au protestat în faţa firmei pentru care lucrau victimele şi au cerut dreptate.

"Haideţi să vă dăm informaţiile pe care le avem acum, da? Mai departe, întrebări tehnice sau care mă depăşesc pe mine sau pe noi, probabil că eu nu o să pot să vi le dau (n.r. răspunsurile)", a spus un angajat MMT.

"Ei aşa susţin, că remorcherul era pregătit pentru manevre. Ei caută morţii să fie vinovaţi", a mai precizat tatăl celui mai tânăr membru al echipajului de pe remorcherul Astana.

Echipajul petrolierului ghidat de remorcher a fost audiat de procurorii care au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Expertiza tehnică a epavei va elucida misterul tragicului naufragiu.

Cristina Niță

