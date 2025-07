Nu mai puţin de 70 de piloţi profesionişti de drifturi, din şase ţări, sunt aşteptaţi să încingă asfaltul pe circuitul din Mureş. De această dată, însă, puştii aflaţi la început de drum vor deschide etapa pe timp de zi, demonstrând tuturor că se pricep la derapaje controlate. Vanesa Manea de exemplu, vrea să ajungă precum Natalia Iocsak, una dintre cele mai bine cotate femei pilot din România.

Peste 5.000 de fani sunt aşteptaţi, în această noapte, la bătăliile care vor decide câştigătorul

"Am 11 ani şi sunt în clasa street kids. Îmi doresc foarte mult să ajung ca cei mari, să concurez noaptea şi să iau un podium", a declarat Vanesa Manea. O provocare va fi chiar şi pentru cei cu experienţă. "Pentru mine, aceste două etape nocturne înseamnă extraordinar de mult ca şi pilot, deoarece învăţ extraodinar de multe şi mă dezvolt. Până în acest an competiţional, nu am mai avut parte de aşa experienţă de a participa noaptea", a declarat Natalia Iocsak, pilot.

Vicecampion naţional Pro în drift, Gabi Imre junior speră să obţină o victorie pentru a-şi păstra poziţia de lider, aşa că pentru el, cele mai bune antrenamente sunt noaptea când îşi testează limitele. "Să te dai noaptea e ceva total diferit. Pe lângă fumul pe care îl face cel din faţă este şi întuneric. Dar, cumva te adaptezi. Îţi iei reperele pe traseu şi mergi mai departe. Este multă adrenalină, am mai mult curaj noaptea", a declarat Gabi Imre jr. Peste 5.000 de fani sunt aşteptaţi, în această noapte, la bătăliile care vor decide câştigătorul.

