E oficial. Procurorii italieni au stabilit că o eroare umană este cauza morţii lui Felix Baumgartner, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu. Aparatul de zbor era în stare perfectă şi nu avea vreun defect. Raportul tehnic arată că parapanta a pierdut rapid altitudine şi a intrat într-o spirală din care Felix nu a mai ieşit. Paraşuta de rezervă s-a declanşat prea târziu pentru a-l mai putea salva.

Accidentul fatal s-a produs la Porto Sant’Elpidio, de lângă Fermo. Sportivul se lansase cu o parapantă dar, în timpul zborului, i s-a făcut rău, a pierdut controlul vehiculului, s-a prăbușit în piscina unui hotel și a murit.

Austriacul Felix Baumgartner a intrat în istoria sporturilor extreme pentru saltul său din stratosferă din 14 octombrie 2012, când s-a lansat de la o altitudine de 38.969 de metri, fiind prima persoană care a depășit viteza sunetului în cădere liberă.

Cu acea ocazie, el a stabilit trei recorduri mondiale: cea mai mare înălțime atinsă vreodată de un balon cu echipaj uman, saltul în cădere liberă de la cea mai mare altitudine și cea mai mare viteză atinsă de un om în cădere liberă, care a fost de 1 357,6 km/h.

Articolul continuă după reclamă

După ultimul său salt cu deltaplanul, Felix Baumgartner a căzut în piscina unei stațiuni de pe litoral, și-a pierdut imediat cunoștința și a intrat în stop cardiac. În cădere a lovit şi o fată care a fost rănită și ea în urma impactului. Tânăra este în afara oricărui pericol.

Salvatorii au solicitat o ambulanță aeriană pentru transportul de urgență la spitalul "Torrette" din Ancona, însă bărbatul nu a mai fost urcat în elicopter deoarece inima sa a încetat să mai bată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰