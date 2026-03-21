Echinocțiul de primăvară nu este numai începutul primăverii astronomice, ci și un moment cu o încărcătură simbolică. Dincolo de explicația științifică, de fenomen sunt legate numeroase tradiții și superstiții.

În primul rând, echinocţiul de primăvară reprezintă momentul în care ziua și noaptea sunt aproape egale.

După această dată, ziua va fi mai lungă, așadar vom avea mai mult timp pentru activități în aer liber. Mulți oameni simt deja aceste efecte, energie mai multă, dar și dispoziție mai bună. Natura se trezește la viață, plantele înfloresc, animalele devin mai active, iar temperaturile cresc încet, dar sigur.

Într-adevăr, echinocțiul de primăvară este legat în România de multe tradiții și superstiții. În acest moment este bine să facem curățenie, dar și să începem muncile agricole. De asemenea, păsările se reîntorc și nu este bine să le deranjăm cuibul, iar totodată oamenii fac focuri pentru a alunga iarna.

Se spune că aceste focuri înseamnă renaștere și prosperitate.

Cristina Niță

