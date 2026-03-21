Video Echinocțiul de primăvară 2026. Ce tradiţii respectă românii ca să aibă noroc din belşug şi prosperitate

Echinocțiul de primăvară nu este numai începutul primăverii astronomice, ci și un moment cu o încărcătură simbolică. Dincolo de explicația științifică, de fenomen sunt legate numeroase tradiții și superstiții.

de Cristina Niță

la 21.03.2026 , 10:31

În primul rând, echinocţiul de primăvară reprezintă momentul în care ziua și noaptea sunt aproape egale.

După această dată, ziua va fi mai lungă, așadar vom avea mai mult timp pentru activități în aer liber. Mulți oameni simt deja aceste efecte, energie mai multă, dar și dispoziție mai bună. Natura se trezește la viață, plantele înfloresc, animalele devin mai active, iar temperaturile cresc încet, dar sigur.

Într-adevăr, echinocțiul de primăvară este legat în România de multe tradiții și superstiții. În acest moment este bine să facem curățenie, dar și să începem muncile agricole. De asemenea, păsările se reîntorc și nu este bine să le deranjăm cuibul, iar totodată oamenii fac focuri pentru a alunga iarna.

Se spune că aceste focuri înseamnă renaștere și prosperitate.

Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Observator » Evenimente » Echinocțiul de primăvară 2026. Ce tradiţii respectă românii ca să aibă noroc din belşug şi prosperitate
