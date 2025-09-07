Ei sunt cei doi tineri studenţi care au murit în accidentul de groază de la Budeasa

Duminică dimineață, localitatea Budeasa din județul Argeș a fost scena unei tragedii cumplite. Doi tineri, unul de 23 de ani și altul de 21 de ani, și-au pierdut viața după ce mașinile pe care le conduceau s-au izbit frontal pe drumul județean DJ 703K.

Potrivit anchetatorilor, șoferul de 23 de ani, Valentin, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul într-o curbă. Mașina sa a intrat pe contrasens și a lovit în plin un alt autoturism, condus regulamentar de Cristi, un tânăr de 21 de ani.

Impactul a fost devastator, iar ambii șoferi şi-au pierdut viaţa. O tânără de 21 de ani, pasageră în mașina lui Valentin, a supraviețuit, dar a fost rănită și transportată de urgență la spital.

Destine frânte: un viitor medic și un viitor militar

Tragedia este cu atât mai mare cu cât ambele victime erau studenți. Cristi, tânărul de 21 de ani, era student la Facultatea de Medicină din Craiova. Plecase spre facultate în dimineața accidentului. Viața lui era deja marcată de o pierdere grea: în urmă cu doar o lună, își pierduse tatăl, răpus de o boală gravă. Familia era mândră de el și de drumul său spre cariera de medic. Fratele său este pompier și se afla în serviciu la momentul nenorocirii.

Valentin, în vârstă de 23 de ani, era student la Academia Navală și se pregătea să devină militar al Armatei Române, urmând exemplul tatălui său, fost polițist. Ambele familii sunt în stare de șoc după tragedia care le-a frânt copiii la o vârstă la care își făceau planuri pentru viitor.

Anchetă în desfășurare

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul.

Drumul județean DJ 703K a fost blocat temporar pentru intervenția echipajelor și pentru degajarea carosabilului.

