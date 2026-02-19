Pericol uriaş pe o stradă din Constanţa după ce din cauza cauza umidității şi a zăpezii s-a format o groapă în asfalt de aproape trei metri. Muncitorii au ajuns la fata locului chemați de oamenii care locuiesc în zonă şi care s-au temut de ce e mai rău. În cele din urmă situaţia a fost remediată, însă doar provizoriu.

Aşa arată o stradă intens circulată din Constanţa. Pericolul este uriaş atât pentru oamenii care locuiesc în zonă, cât şi pentru şoferii aflaţi în tranzit.

"Foarte periculos".

"Se putea prăbuşi când trecea o maşină. Da, şi dacă trecea un pic mai tare, îi vedeai că intra cu roata".

"Trebuia să ştie cineva de ele, să le asigure, altceva nu pot să... Din cauza îngheţului care a fost acum, probabil s-a infiltrat apa, a îngheţat şi s-a destructurat, s-a slăbit structura asfaltului", spun oamenii.

Groapa a ajuns să măsoare trei metri lungime

Unii dintre şoferi au trecut, la limită, pe lângă crater, în timp ce alţii au făcut cale întoarsă.

Oamenii spun că nu e pentru prima dată când asfaltul cedează, dar niciodată diametrul nu a fost atât de mare.

"Destul de urâtă că noi stăm aici şi parcăm maşinile aici şi e foarte periculos şi pentru copii şi pentru tot, dar nu e prima, a mai fost şi în partea cealaltă", spune un localnic.

În cele din urmă după două ore în care muncitorii au dirijat șoferii cum au putut, un camion cu piatră a ajuns în zonă şi a acoperit, provizoriu, groapa cu pietriş.

