Video Crater de trei metri în asfalt, pe o stradă din Constanța, după îngheţ: "E foarte periculos şi pentru copii"

Pericol uriaş pe o stradă din Constanţa după ce din cauza cauza umidității şi a zăpezii s-a format o groapă în asfalt de aproape trei metri. Muncitorii au ajuns la fata locului chemați de oamenii care locuiesc în zonă şi care s-au temut de ce e mai rău. În cele din urmă situaţia a fost remediată, însă doar provizoriu.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 08:18

Aşa arată o stradă intens circulată din Constanţa. Pericolul este uriaş atât pentru oamenii care locuiesc în zonă, cât şi pentru şoferii aflaţi în tranzit.

"Foarte periculos".

"Se putea prăbuşi când trecea o maşină. Da, şi dacă trecea un pic mai tare, îi vedeai că intra cu roata".

Articolul continuă după reclamă

"Trebuia să ştie cineva de ele, să le asigure, altceva nu pot să... Din cauza îngheţului care a fost acum, probabil s-a infiltrat apa, a îngheţat şi s-a destructurat, s-a slăbit structura asfaltului", spun oamenii.

Groapa a ajuns să măsoare trei metri lungime

Unii dintre şoferi au trecut, la limită, pe lângă crater, în timp ce alţii au făcut cale întoarsă.

Oamenii spun că nu e pentru prima dată când asfaltul cedează, dar niciodată diametrul nu a fost atât de mare.

"Destul de urâtă că noi stăm aici şi parcăm maşinile aici şi e foarte periculos şi pentru copii şi pentru tot, dar nu e prima, a mai fost şi în partea cealaltă", spune un localnic.

În cele din urmă după două ore în care muncitorii au dirijat șoferii cum au putut, un camion cu piatră a ajuns în zonă şi a acoperit, provizoriu, groapa cu pietriş.

