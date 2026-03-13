O tânără familie din Cluj a fost distrusă aseară în urma unui accident mortal. Un tată de 34 de ani și fiica lui de trei ani și-au pierdut viața după ce mașina în care erau a fost lovită din spate şi aruncată pe contrasens în calea unui camion. Poliţiştii au găsit în autoturism un scaun special pentru copii, dar nu au putut stabili clar dacă fetiţa era asigurată în momentul impactului.

"Din casă s-a auzit bubuitură. Mămică, mămică, e accident şi sunt copiii!", spune o vecină.

Tragedia a avut loc în jurul orei 19, într-o comună din Cluj. Şoferul de 34 de ani tocmai îşi luase fetiţa de 3 ani de la bunici. La ieşirea din curte, un alt şofer, vecin, i-a acordat prioritate să intre pe DN1. A mers în spatele lui jumătate de kilometru până la impactul mortal.

"Băiatul ăsta de aici nu a fost atent, ce-o fi făcut, şi l-a izbit. A dat cu el în TIR şi.. aia a fost! Nenorocire!", a declarat un vecin.

Șoferul de 20 de ani avea experiență

Şoferul de 20 de ani nu văzut că tatăl a oprit maşina şi a semnalizat stânga, pentru a ieşi de pe şosea. În momentul în care l-a lovit din spate, autoturismul a fost proiectat într-un camion care venea de pe contrasens.

"Din păcate, în urma accidentului, au rezultat două victime găsite în stop cardio respirator, un bărbat de aprox 30 de ani şi o fetiţă de 3 ani, s-au aplicat manevre de resuscitare, însă din păcate, in ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul celor două persoane", a declarat Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj.

"Era băiat bun. Eu am auzit acuma dimineaţă". "Păcat și de fetița, săraca. Măcar dacă trăia ea", spun vecinii.

Există voci care susţin că fetiţa nu ar fi fost asigurată în maşină. Salvatorii au găsit în mașină strivită sub roţile camionului și un scaun special pentru copii. Nu au putut stabili însă dacă micuța fusese prinsă în el, pentru ca la sosirea echipajelor, fetiţa fusese deja scoasă din maşină de alţi şoferi.

Acasă, bărbatul era aşteptat de soţie şi de un alt copil, născut în urmă cu doar câteva luni.

"Copilul ăsta a fost foarte de treabă. Blând, liniştit, un copil familist, plus că provine dintr-o familie bună", spun oamenii.

Tânărul de 20 de ani care a cauzat accidentul era şofer profesionist, iar localnicii nu-şi explică cum a putut face o astfel de eroare.

"E un copil care face curse de Germania. Are sute de mii de kilometri pruncul ăsta, chiar dacă are 20 de ani", spune o femeie.

În urma testării a rezultat că nici el, nici şoferul tirului, nu au fost băuţi şi nici nu au consumat substanţe înainte de a urca la volan.

