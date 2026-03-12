Antena Meniu Search
Accident de groază pe DN 1, între 2 maşini şi un TIR. Un tată şi fetiţa sa de trei ani au murit

Două autoturisme şi un camion au fost implicate, joi seară, într-un accident rutier grav produs pe DN 1 (E 60), în zona localităţii Negreni, judeţul Cluj. O fetiţă de trei ani şi un bărbat sunt în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare. Traficul este blocat pe ambele sensuri. 

de Larisa Andreescu

la 12.03.2026 , 21:29
Update: Accidentul grav produs joi seară, pe DN1 E60, în localitatea Negreni, s-a soldat cu o tragedie. În urma impactului violent, bărbatul de 34 de ani aflat la volanul autoturismului proiectat pe contrasens și fiica sa, o fetiță de doar 3 ani, au murit. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îi resusciteze, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața.

Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor, accidentul s-a produs după ce un tânăr de 20 de ani a intrat cu mașina în spatele autoturismului în care se aflau tatăl și copilul. În urma impactului, vehiculul a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde s-a izbit de un camion care circula regulamentar. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii tragediei.

Accidentul s-a produs pe DN 1 (E60), în zona localităţii Negreni, fiind implicate un camion şi două autoturisme.

”O minoră de aproximativ 3 ani a fost preluată imediat de către echipajul SAJ sosit la faţa locului, în vreme ce pompierii au acţionat pentru descarcerarea unei singure persoane, mai exact un bărbat. Din păcate, ambele victime se află în stop cardio-respirator, astfel că sunt aplicate manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj.

La accident intervin o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi două echipaje SAJ.

Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulaţie.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro.

