Joaca periculoasă cu sania a dus la încă o tragedie, în Olt. Un adolescent de 17 ani a murit. Sania pe care se afla alături de un prieten, trasă de o maşină, a intrat într-un cap de pod. La volan se afla un alt tânăr de 21 de ani. Tragedia are loc la scurt timp după ce poliţiştii au lansat un avertisment: drumurile publice nu sunt derdeluş. Iar încălcarea legii poate duce la amenzi usturătoare. În urmă cu câteva zile, alţi doi copii din Constanţa au fost loviţi de o maşină după ce au ieşit cu sania pe şosea.

Tragedia a avut loc ieri seara în comuna Dobrun din județul Olt. Mașina era condusă de un tânăr de 21 de ani, iar pe sanie se aflau doi adolescenți. La un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod.

A murit dintr-o joacă

Din nefericire în urma rănilor suferite pentru tânărul de 17 ani, medicii nu au mai putut face nimic. Celălalt adolescent a scăpat cu viață. Conform rezultatelor testării cu aparatul etilotest, șoferul nu consumase alcool, iar poliția a deschis în cauză un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Accidentul are loc la doar o zi după avertismentul public făcut de către poliția română. Potrivit autorităților, drumurile publice nu trebuie transformate în derdelușuri, deoarece acest lucru este extrem de periculos și ilegal.

Așadar, șoferii care aleg astfel de distracții riscă amenzii de la 1.350 până la 3.000 lei și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Vestea morţii lui Ştefan i-a şocat pe apropiaţi. "Odihnește-te în pace fratele nostru", "Nu-mi vine să cred. Drum lin printe îngeri ai fost un copil foarte cuminte Aveai aproape 18 ani și o viață întreagă înainte Dintr-o joacă s-a rupt totul.În loc de majorat,te vom conducem cu flori în suflet și durere în inimă. Nu te vom uita niciodată. Vei rămâne pentru noi", "De ce ai plecat frate de lângă noi", "Dumnezeu să te odihnească în pace copil cuminte și educat", sunt câteva din mesajele postate.

