Un poliţist din Argeş şi-a luat viaţa cu arma din dotare. Tânărul de 24 de ani era copleşit de datorii, spun apropiaţii, dar ar fi avut probleme şi în dragoste. Vineri, şefii săi au observat că nu este în apele lui şi l-au trimis la psiholog. Ieri dimineaţă însă, pentru că nu aveau dispecerat la postul din Ghimpaţi, Giurgiu, agentul a fost lăsat să îşi ia arma acasă.

Marius era din Argeş şi stătea în chirie, în Ghimpaţi. Ieri dimineaţă a ieşit din tură şi a mers acasă. Proprietara apartamentului şi-a dat seama că ceva este în neregulă cu el, pentru că nu a mai răspuns la telefon. Femeia i-a anunţat imediat pe colegii tânărului, care l-au găsit mort în locuinţă.

Trupul polițistului este scos in acest moment din apartamentul unde locuia. Cercetarea la fata locului este aproape finalizată.

El este poliţistul care s-a sinucis în Giurgiu

"Din primele cercetări nu au rezultat indicii privind comiterea unei infracţiuni intenţionate, existând suspiciunea că tânărul s-ar fi împuşcat cu arma din dotare în zona capului", a declarat Corina Cocoşilă, purtătotor de cuvânt Pachetul Giurgiu.

La postul din Ghimpaţi, poliţiştii nu au unde să îşi lase armele, aşa că agenţii îşi iau pistolul acasă după serviciu. Apropiaţii spun că Marius avea multe datorii.

"Foarte retras. De patru luni de zile nu a mai plătit chiria şi astăzi urma să îl execute", spune un apropiat.

Agentul ar fi avut probleme şi în dragoste.

"Acum câteva zile am fost într-un club toţi. El s-a îmbătat, a plecat, nevastă-sa a rămas cu noi şi i-a arătat a doua zi o filmare", spune un apropiat.

Marius lucra în cadrul ministerului de interne din 2022. De curând ar fi cerut să fie transferat de la postul din Ghimpaţi, dar cererea i-ar fi fost refuzată. Şefii din poliţie au observat, în ultima perioadă, că tânărul era mai abătut decât de obicei şi l-au chemat la discuţii. Avea avizul psihologic în termen, dar l-au trimis la un control suplimentar.

"Am avut o discuţie scurtă, a fost adus la mine de şeful lui. L-am întrebat dacă are probleme, ştiam că există nişte împrumuturi, nişte datorii", a declarat chestor Dana IPJ Giurgiu.

Nu este primul caz de sinucidere cu arma din dotare a unui angajat al ministerului de Interne de anul acesta. În martie, un agent de 22 de ani din Bacău şi-a luat viaţa imediat ce a intrat în tură, tot din cauza problemelor financiare.

