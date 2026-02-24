Antena Meniu Search
Un poliţist din Galaţi a ales anul acesta să-şi schimbe complet planurile de aniversare. La 39 de ani, în loc să stingă lumânările de pe tort, el a vrut să aprindă o speranţă pentru alţii. Aşa că şi-a invitat prietenii la ziua lui, dar nu la restaurant, nu în club, ci la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi. Mesajul lui a fost simplu: dacă vreţi să îmi dăruiţi un cadou, faceţi o faptă bună şi donaţi sânge, pentru a salva vieţi.

de Adrian Obreja

la 24.02.2026 , 08:17

Cristi este agent la Poliţia de Transporturi din Galaţi. Anul acesta a împlinit 39 de ani şi a ales să-şi doneze ziua de naştere la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină.

"Frumos! Dar acum e şi mai frumos, au alt farmec. Cu cât înaintăm, ne orientăm spre altfel de distracţie. Cu sângele nostru, aducem şi sănătate şi bucurie altor persoane", a spus Cristi Pavel.

Aşa că a lansat o provocare pe pagina de Facebook. Şapte oameni au răspuns imediat şi au transformat o zi de naştere obişnuită într-o lecţie de solidaritate.

"Pentru un caz umanitar şi pentru ziua de naştere a colegului nostru. O idee foarte bună", a afirmat un donator.

"Mi s-a părut o idee super, adică noi obişnuiam să facem grătare, mese şi acum facem o activitate cu totul diferită", a spus un tânăr.

Printre ei s-a aflat şi un alt sărbătorit. A venit special la invitaţia lui Cristi.

"Este şi ziua mea, da. Luăm o iniţiativă care poate salva vieţi", a spus sărbătoritul.

"S-a mai întâmplat aşa ceva. Îi apreciez şi considder că şi alţii ar trebui să ia acest exemplu. E un lucru frumos", a afirmat Camelia Stoichicescu, directorea Centrului de Transfuzii Galați.

Pentru fiecare donare, voluntarii primesc tichete în valoare de 280 de lei. Cristi a decis ca toate bonurile să ajungă la un centru care sprijină mame şi copii, victime ale violenţei domestice.

"Le strângem şi înainte de sărbătorile pascale, vrem să facem o faptă bună pentru copiii de la Centrul Familia, unde an de an mergem şi le aducem un zâmbet pe buze", a conchis Cristi Pavel.

Centrul de Transfuzie din Galaţi asigură rezerva de sânge pentru spitalele din întreaga zonă.

