Un poliţist din Galaţi a ales anul acesta să-şi schimbe complet planurile de aniversare. La 39 de ani, în loc să stingă lumânările de pe tort, el a vrut să aprindă o speranţă pentru alţii. Aşa că şi-a invitat prietenii la ziua lui, dar nu la restaurant, nu în club, ci la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi. Mesajul lui a fost simplu: dacă vreţi să îmi dăruiţi un cadou, faceţi o faptă bună şi donaţi sânge, pentru a salva vieţi.

Cristi este agent la Poliţia de Transporturi din Galaţi. Anul acesta a împlinit 39 de ani şi a ales să-şi doneze ziua de naştere la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină.

"Frumos! Dar acum e şi mai frumos, au alt farmec. Cu cât înaintăm, ne orientăm spre altfel de distracţie. Cu sângele nostru, aducem şi sănătate şi bucurie altor persoane", a spus Cristi Pavel.

Aşa că a lansat o provocare pe pagina de Facebook. Şapte oameni au răspuns imediat şi au transformat o zi de naştere obişnuită într-o lecţie de solidaritate.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru un caz umanitar şi pentru ziua de naştere a colegului nostru. O idee foarte bună", a afirmat un donator.

"Mi s-a părut o idee super, adică noi obişnuiam să facem grătare, mese şi acum facem o activitate cu totul diferită", a spus un tânăr.

Printre ei s-a aflat şi un alt sărbătorit. A venit special la invitaţia lui Cristi.

"Este şi ziua mea, da. Luăm o iniţiativă care poate salva vieţi", a spus sărbătoritul.

"S-a mai întâmplat aşa ceva. Îi apreciez şi considder că şi alţii ar trebui să ia acest exemplu. E un lucru frumos", a afirmat Camelia Stoichicescu, directorea Centrului de Transfuzii Galați.

Pentru fiecare donare, voluntarii primesc tichete în valoare de 280 de lei. Cristi a decis ca toate bonurile să ajungă la un centru care sprijină mame şi copii, victime ale violenţei domestice.

"Le strângem şi înainte de sărbătorile pascale, vrem să facem o faptă bună pentru copiii de la Centrul Familia, unde an de an mergem şi le aducem un zâmbet pe buze", a conchis Cristi Pavel.

Centrul de Transfuzie din Galaţi asigură rezerva de sânge pentru spitalele din întreaga zonă.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰