El este tânărul care și-a ucis fosta iubită în fața mamei și bunicului ei în Neamț. Ana i-ar fi datorat bani

La doar 23 de ani, un tânăr și-a năruit întreaga viață, după ce a luat decizia șocantă de a-și ucide fosta iubită și de a o răni pe mama acesteia. Totul s-a întâmplat marți, în localitatea Spiridonești din județul Neamț.

Supărat că fosta iubită nu îi mai dă banii datorați, Gabriel a venit să își facă singur dreptate. Crima tulburătoare s-a consumat sub privirile șocante ale bunicului și ale mamei fetei, care au asistat neputincioși la atacul sângeros. Și mama fetei a fost atacată, însă a scăpat cu viață din atacul furibund.

A ucis-o în fața mamei și bunicului

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut salva viața tinerei.După comiterea faptei, agresorul a fugit, dar a fost prins câteva ore mai târziu în județul Bacău, în urma unei acțiuni comune a polițiștilor din Neamț și Bacău.

Mama lui Gabriel spune că cearta a pornit de la bani. "El a spus că s-au mai certat de la bani. Spune că i-a trimis o sumă de bani, iar ea nu mai recunoştea. El i-a spus: să-mi dai banii înapoi".

Bunicul fetei își amintește cu durere că nepoata lui, Ana, nu a mai avut putere să se apere. Doar să țipe. Un ultim strigăt în fața morții. "Nepoata a ţipat, iar în timpul acesta am venit spre ele", a declarat bunicul fetei ucise.

Ultimul mesaj pe pagina de Facebook al lui Gabriel, postat de el în urmă cu trei zile înainte de crimă este: "Ușor visul devine realitate". Un vis care, cel mai probabil, a murit odată cu fapta sa.

