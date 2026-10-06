Elevă din Prahova, violată de mai mulți colegi de școală. Unul dintre tineri a fost arestat preventiv

Cinci tineri cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani sunt cercetați într-un dosar privind violarea unei minore într-o clădire dezafectată de pe raza orașului Plopeni. Polițiștii au fost sesizați în acest caz de către reprezentanții unei unități de învățământ din județul Prahova.

Potrivit datelor comunicate, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, la solicitarea Agerpres, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Plopeni au fost sesizaţi la data de 25 septembrie, de reprezentanţii unei unităţi de învăţământ, cu privire la faptul că o minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise la data de 24 septembrie.

Victima şi tinerii acuzaţi ar fi colegi de şcoală

"Din probatoriul administrat până la acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana vătămată, de 17 ani, în timp ce s-ar fi aflat într-o clădire dezafectată, de pe raza oraşului Plopeni, ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică, fiind determinată să întreţină raporturi sexuale neconsimţite cu 3 tineri, iar 2 ar fi asistat la comiterea faptelor, fără a întreţine raporturi sexuale cu victima", arată sursa citată.

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Victima şi cei cinci tineri acuzaţi în dosar ar fi colegi de şcoală, au precizat surse judiciare.

În acest caz au fost dispuse măsuri investigative complexe, fiind administrate probe, audiate persoane şi efectuate activităţi procedurale sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.

Şase persoane, duse la audieri

De asemenea, la data de 1 octombrie au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, în oraşul Băicoi, în oraşul Slănic, precum şi în comuna Dumbrăveşti, şase persoane fiind duse la audieri.

"În baza materialului probator administrat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 5 tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, iar ulterior, la data de 2 octombrie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente a admis propunerea formulată şi a dispus arestarea preventivă faţă de o persoană, arest la domiciliu pentru 30 zile faţă de 2 persoane, iar procurorul supraveghetor a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de 2 persoane", precizează IJP.

Totodată, a fost informată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii instituţiei participând la activităţile procedurale, inclusiv la audierile în cauză, în vederea asigurării suportului şi protecţiei acesteia.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal de viol asupra unui minor.