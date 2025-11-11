Video Elevă împuşcată de un coleg la şcoală. Tânărul a folosit o armă tip airsoft
O joacă de copii putea avea urmări grave la Colegiul George Coşbuc din Cluj-Napoca. Un elev de 14 ani a venit la școală cu o armă neletală, de tip airsoft, iar din dorinţa de a-şi impresiona colegii, a început să o manevreze în faţa lor.
Numai că, din neatenție, băiatul a apăsat pe trăgaci, iar o bilă de plastic a lovit-o în față pe o colegă.
Fata a fost consultată de medicul școlii, dar, din fericire, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Părinții nu au depus plângere, însă polițiștii au confiscat arma și l-au amendat pe adolescent cu o mie de lei.
