O joacă de copii putea avea urmări grave la Colegiul George Coşbuc din Cluj-Napoca. Un elev de 14 ani a venit la școală cu o armă neletală, de tip airsoft, iar din dorinţa de a-şi impresiona colegii, a început să o manevreze în faţa lor.

Numai că, din neatenție, băiatul a apăsat pe trăgaci, iar o bilă de plastic a lovit-o în față pe o colegă.

Fata a fost consultată de medicul școlii, dar, din fericire, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Părinții nu au depus plângere, însă polițiștii au confiscat arma și l-au amendat pe adolescent cu o mie de lei.

