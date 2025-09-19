Microbuzele şcolare de milioane au ieşit pe traseu la Iaşi. Părinţii copiior nu sunt însă deloc mulţumiţi: pentru că nu prind locuri în maşină, elevii merg tot în picioare. Autoriăţile locale au dat nu mai puţin de un milion de lei, adică 200.000 euro, pe fiecare microbuz şcolar.

Achiziţia a ajuns în vizorul mai marilor de la Ministerul Investiţiilor. Doar că, nici acum, după o lună, Corpul de Control nu a prezentat concluziile anchetei.

În comuna Vlădeni, la 40 de kilometri de Iaşi, cei peste o sută de elevi care au nevoie de transport către şcoală merg la cursuri cu un microbuz electric ultramodern.

Mai sigur, dar extrem de costisitor. Prețul microbuzului a stârnit controverse după ce o investigație a unei publicații locale a dezvăluit suma uriașă achitată de Consiliul Județean pentru un singur vehicul - peste 1 milion de lei. Şi au fost cumpărate 26 de bucăţi.

De altfel, cele 16 locuri se dovedesc insuficiente. Şoferii de pe microbuze spun că ar fi preferat vehicule mai spațioase, poate nu neapărat electrice, dar cu mai multe locuri.

Nici părinţii nu sunt încântaţi, copiii lor tot în picioare merg.

Primarul, în schimb, e mulţumit

Deşi a trimis corpul de control de aproape o lună să investigheze achiziţia, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a prezentat nici până acum concluziile raportului.

