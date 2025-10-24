Antena Meniu Search
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump

O glumă făcută de elevii Colegiului Național Pedagogic din Focșani s-a transformat rapid într-un incident serios. Fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, înfățișând o maimuță în incinta școlii, au fost distribuite pe un grup de WhatsApp și au determinat conducerea unității să declanșeze verificări. Reacția inițială a cadrelor didactice, alarmate de imaginile care păreau reale, a fost una de panică. Acum conducerea caută autorii glumei, care riscă nota scăzută la purtare.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 11:10

Elevii Colegiului Național Pedagogic din Focșani au decis să testeze nervii conducerii cu o glumă "exotică". Au trimis pe un grup de WhatsApp poze generate cu AI, în care o maimuță "se plimba" nestingherită prin școală.

Rezultatul? Panică generală! Profesorii s-au speriat, conducerea s-a mobilizat și a pornit în căutarea animalului. După verificări, s-a descoperit că nu exista nicio maimuţă rătăcită prin clădire, doar o farsă bine pusă la punct.

Imaginile s-au răspândit rapid între elevi, iar acum conducerea caută autorul glumei, care riscă să plătească scump pentru momentul de "comedie". Acesta s-ar putea trezi cu nota scăzută la purtare. 

