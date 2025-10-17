Prima linie de telecabină dată în funcțiune în România își trăiește a doua tinerețe. Instalația de pe Tâmpa a fost modernizată în întregime și de duminică va fi pregătită să îi ducă la înălţime pe turiștii care vor să se lase fermecaţi de frumuseţea oraşului. Faimoasa telecabină de pe Tâmpa a fost inaugurată în anul 1970 şi a devenit o adevărată emblemă a Braşovului, îndrăgită atât de localnici, cât şi de turişti.

Telecabina a rămas, timp de peste jumătate de secol, mândria turismului din Brașov. Are stația inferioară la doar zece minute de centrul istoric, iar urcarea durează aproape trei minute.

"Prima linie de telecabină din România a fost inaugurată aici, pe Tâmpa, în august 1970. În urma lucrărilor de acum s-au schimbat cablurile instalaţiei şi clădirile de la baza şi de la vârful liniei de telecabină au fost complet reabilitate", a transmis reporterul Observator Claudiu Loghin.

Lucrările au început în luna octombrie, a anului trecut, iar acum, la un an distanţă, telecabina e pregătită să îi întâmpine din nou pe localnici şi turişti. Noile cabine sunt mai mari, au geamuri panoramice și pot transporta până la 500 de persoane pe oră.

Turistă: Cred că pentru mulţi oameni telecabina este un mod minunat de a explora munţii.

Reporter: De ce credeţi asta?

Turistă: Cred că le place să se simtă ca şi cum ar face parte din munţi, să privească în jos, să admire priveliştea.

Reporter: De ce credeţi că e interesant să mergeţi cu telecabina?

Turist: Am citit că este în top zece, deci în mintea mea trebuie să vizitez. Nu ştiu dacă o să văd lucruri intresante, dar vreau să merg acolo.

Traseul telecabinei are o lungime totală de 573 de metri, iar investiția totală în a doua tinerețe a fost de aproximativ 15 milioane de lei.

