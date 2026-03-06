Desfăşurare impresionantă de forţe în Covasna. Sute de polițiști, jandarmi și voluntari au fost în alertă, în ultimele două zile, pentru prinderea unui bărbat despre care se crede că ar putea fi Emil Gânj. Căutările au avut loc în zona localității Bixad și au început după ce mai mulți localinici au văzut aproape de albia râului Olt un bărbat suspect. Panicaţi, au sunat imediat la 112.

Totul a început marți, în jurul orei 15. Un pădurar care se plimba cu ATV-ul prin pădure a fost primul care l-a văzut pe bărbatul suspect.

Bărbatul a fost văzut iniţial pe malul unui pârâu, afluent al râului Olt. Imediat ce şi-a dat seama că a fost reperat, omul a luat-o la fugă şi s-a făcut nevăzut în pădure.

"Imediat a dispărut. Am mers după el, dar nu l-am mai găsit", a declarat Iosif Gyöngyösi, pădurar.

Articolul continuă după reclamă

Localnică: Şase oameni l-au văzut.

Reporter: Era Emil Gânj?

Localnică: Din câte am înţeles semăna.

Speriaţi, oamenii au sunat imediat la 112. Aproximativ 200 de polițiști, jandarmi, dar și voluntari au pornit pe urmele individului suspect.

"Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna participă în acest moment la acţiuni de căutare a unei persoane dispărute, desfăşurate în sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna", a declarat Otilia Predicioiu, IJJ Covasna.

Pentru că zona în care bărbatul a fost văzut e una în care accesul este dificil, la căutări sunt folosite inclusiv ATV-uri și drone.

"Avem cunoştinţe despre teren, am fost întrebaţi dacă putem să ajutăm cu cai să facem o patrulare prin zonă. Am acoperit circa 1.500 de hectare de pădure", a povestit un localnic.

"Zăpada este cam de 45 de cm. Spre Băile Tuşnad nu a trecut om, deci acolo am văzut doar urme de urşi, urme de om n-am văzut", a spus un alt localnic.

Bărbatul suspect nu a fost oficial identificat ca fiind Emil Gânj.

"Cu privire la informațiile apărute în spațiul public, referitoare la faptul că individul ar fi o persoană căutată la nivel național pentru comiterea infracțiunii de omor, facem precizarea că la acest moment nu există date relevante care să conducă la stabilirea identității persoanei respective", a tranmis IPJ Covasna.

Emil Gânj este căutat de mai bine de 8 luni, după ce la începutul lunii iulie, a anului trecut, și-a ucis iubita cu bestialitate, iar mai apoi i-a incendiat casa. A fost dat în urmărire inclusiv de Europol, organizație care a și oferit recompensă de 5.000 de euro, pentru informații care să ducă la prinderea acestuia.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰