Un bărbat de 32 de ani din județul Covasna a fost arestat preventiv pentru violență în familie, după ce și-ar fi lovit iubita cu pumnii și picioarele, pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Femeia a reușit să fugă și să se refugieze la vecini, iar medicii spun că va avea nevoie de aproape o lună de îngrijiri medicale, scrie News.ro.

Femeie, bătută cu pumnii şi picioarele de iubitul gelos. Agresorul, un bărbat din Covasna, a fost arestat - Shutterstock | Ilustraţie

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc au anunţat, joi, că un bărbat este cercetat pentru violenţă în familie.

"Inculpatul M.L, în vârstă de 32 de ani, la data de de 21.01.2026, în jurul orei 04:00, în timp în timp ce se afla la domiciliul conjugal împreună cu concubina sa, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie şi consumul de băuturi alcoolice, a lovit-o pe aceasta cu pumnii şi picioarele în zona capului, a feţei, a spatelui şi a tras-o de păr, loviturile fiind repetate şi având o intensitate ridicată", au afirmat procurorii.

Victima a reuşit să fugă, într-un moment de neatenţie a bărbatului, şi s-a refugiat în locuinţa vecinilor, de acolo fiind anunţată poliţia.

Femeia a fost transportată la spital, iar cadrele medicale au stabilit că are nevoie de 25 de zile de îngrijiri de specialitate.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Judecătoriei Târgu Secuiesc, care a decis arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

