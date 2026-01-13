Eroare cu repetiție: Un șofer din Galați rămas fără permis, prins la volan a doua zi

radar

Eroare cu repetiție

El a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei.

„Ca măsură complementară a fost dispusă reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 150 de zile, întrucât fapta a fost săvârșită pentru a doua oară în decursul ultimelor 6 luni”, au explicat polițiștii gălățeni.

Totodată, bărbatului i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație, începând cu momentul constatării faptei.

A doua zi, bărbatul a fost prins la volan.

„În ziua următoare, 12 ianuarie 2026, în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au depistat același conducător auto în timp ce conducea autoturismul pe DN 25, în localitatea Umbrărești, deși avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice”, au precizat polițiștii.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, a precizat IPJ Galați.

