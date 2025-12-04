Erupţie de apă cu gaz metan şi sulf după un foraj greşit într-o gospodărie. Proprietarii, evacuaţi temporar

Un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf. Persoanele din locuinţă au fost evacuate, iar zona este monitorizată de pompieri şi angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri. În urma celor întâmplate, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit iar proprietarii locuinţei au fost relocaţi temporar la vecini, scrie News.ro.

"Prefectul judeţului Bihor, Marcel Dragoş, a convocat şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul căreia a fost prezentată situaţia care a intervenit în localitatea Sântimreu, comuna Sălard, în urma execuţiei necorespunzătoare a unui foraj de alimentare cu apă. Acesta a fost realizat în gospodăria unei persoane fizice şi a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf", a anunţat, joi, Prefectura Bihor.

Sursa citată a precizat că situaţia a fost sesizată de către Primăria comunei Sălard în dimineaţa zilei de 28 noiembrie, moment de la care echipe ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" a judeţului Bihor şi Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri monitorizează permanent situaţia din teren.

"Au fost luate măsuri operative pentru deschiderea şi ventilarea zonei, s-au efectuat măsurători constante pentru determinarea concentraţiei de gaz metan care nu prezintă valori cu risc de explozie, au fost evacuate persoanele fizice din gospodărie. În ceea ce priveşte debitul de apă s-au efectuat operaţiuni de limitare a acestuia şi de direcţionare pentru a putea fi colectat în râul Barcău", a mai transmis sursa citată.

Acumulare de gaz, descoperită accidental

"În urma lucrărilor de săpături efectuate pentru forarea unui puţ de apă în localitatea Sântimreu, a fost descoperită accidental o acumulare de gaz la o adâncime de peste 120 de metri. La faţa locului a intervenit echipajul de Cercetare Biologică, Radiologică şi Nucleară (CBRN) al ISU Bihor pentru efectuarea măsurătorilor atmosferice. Conform verificărilor, concentraţiile de gaz metan şi sulf din zonă reprezintă în prezent un risc scăzut, dar pot creşte în funcţie de condiţiile meteorologice", au transmis, joi, oficialii ISU Bihor.

Potrivit acestora proprietarii locuinţei au fost relocaţi temporar la vecini.

"În jurul zonei afectate a fost stabilit un perimetru de siguranţă de aproximativ 200 mp, cu afişarea de avertismente privind riscul de inflamabilitate şi asfixiere. Animalele domestice au fost, de asemenea, îndepărtate din proximitate", au mai transmis pompierii.

Nu este prima dată când se produc astfel de incidente

Aceştia anunţă că se efectuează monitorizări zilnice ale concentraţiilor de gaz pentru menţinerea situaţiei sub control şi asigurarea siguranţei locuitorilor.

"După identificarea soluţiilor tehnice pentru remedierea situaţiei, ISU Bihor va sprijini lucrările cu echipamentele specifice necesare. Autorităţile locale recomandă respectarea restricţiilor de acces în perimetrul delimitat şi urmarea indicaţiilor forţelor de intervenţie", a mai transmis ISU Bihor.

Prefectura precizează că astfel de incidente s-au mai produs în trecut: "Este cunoscut faptul că în această zonă, datorită specificului geologic, au mai avut loc incidente similare în ultimii ani, motiv pentru care autorităţile solicită cetăţenilor să acţioneze cu respectarea normelor legale şi doar în baza avizelor necesare pentru astfel de lucrări, emise de autorităţile competente".

