Coşmar real într-un avion plin cu pasageri. Comandantul a trebuit să aterizeze singur, la Cluj-Napoca, după ce copilotului, o tânără de 31 de ani, i s-a făcut rău. A fost scoasă inconştientă din cabină, dar medicii au reuşit să o ajute. Aeroportul a fost blocat aproape o oră, cât a durat operaţiunea de salvare.

"Colega mea nu se simte bine. Este inconştientă". Este anunţul care a creat panică pe aeroportul din Cluj-Napoca. Era trecut de ora 22. Avionul Ryanair venea de la Bergamo. În timpul pregătirii pentru aterizare, pilotul a raportat urgenţă la turnul de control: copilotul se simţea rău. La sol, s-a dat alarma. Imediat dupa ce a aterizat, avionul a stationat aproape in capatul pistei unde a stat mai bine de 50 de minute. Pilotul a oprit motoarele pentru a permite ambulantei sa se apropie de avion, iar mai apoi i-a acordat chiar el prim ajutor colegei sale.

Aeroportul a rămas blocat aproape o oră

"În cursul nopții, la camera de gardă ORL a SCJU Cluj a fost adusă o pacientă în vârstă de 31 de ani, cetățean străin. Femeia era în stare de conștiență, iar în urma investigațiilor de specialitate a primit diagnosticul de barotraumă bilaterală, ulterior părăsind unitatea medicală cu recomandări de tratament", a declarat Doru Danciu, purtător de cuvânt al spitalului din Cluj. "Este o traumă dată de diferenţa de prsiune. Schimbările bruşte de presiune din exteriorul organismului nu îi dau timp să se adapteze la noua presiune şi atunci apar traume, leziune..la nivelul plămânilor, sinusilor, în sfera ORL. Ele sunt comune la piloţi, la scafandrii. Durerile pot fi intense, cu pierderea temporară a auzului. La sinusuri, apare durerea de cap. Poate apărea inclusiv pierderea stării de conştiinţă. Dacă e problemă pulmonară, poate apărea insuficienţa respiratorie", a declarat Bogdan Mincu, doctor în ştiinţe medicale.

Aeroportul a rămas blocat aproape o oră, iar incidentul a dat peste cap programul zborurilor. "Două zboruri de la Roma şi Lisabona au fost relocate la Sibiu şi, ulterior, au revenit. A venit un avion de la Bucureşti. A avut o întârziere de aproape 3 ore, zborul de la Cluj la Bergamo. A venit alt avion, cu alt echipaj, care a făcut zborul de retur", a declart David Ciceo, directorul Aeroportului din Cluj-Napoca. Incidentul nu a afectat siguranţa pasagerilor.

