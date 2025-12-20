O femeie de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde unui poliţist sub acoperire.

Totul s-a petrecut în cartierul Mănăştur. În urma flagrantului, anchetatorii au descoperit că vânzătoarea care făcea comerţ ilegal avea în casă atenţie, 1700 de kilograme de articole pirotehnice de mare risc.

Poliţiştii continuă cercetările.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰