Video Pensionară din Cluj, prinsă cu 1.700 kg de petarde. Cum s-a dat de gol femeia
O femeie de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde unui poliţist sub acoperire.
Totul s-a petrecut în cartierul Mănăştur. În urma flagrantului, anchetatorii au descoperit că vânzătoarea care făcea comerţ ilegal avea în casă atenţie, 1700 de kilograme de articole pirotehnice de mare risc.
Poliţiştii continuă cercetările.
