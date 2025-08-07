Europa este pârjolită de flăcări din Bulgaria până în Spania! În Franţa, regiunea turistică Occitane este devastată de cel mai mare incendiu din ultimii 80 de ani. Cel puţin o persoană a murit, iar zeci de case şi maşini au căzut pradă focului. Mii de pompieri au fost trimişi în misiune, dar, deocamdată, flăcările sunt mai puternice decât ei.

Incendiul de vegetaţie din departamentul Aude din sudul Franţei a făcut scrum peste 17.000 de hectare - o suprafaţă mai mare decât tot Parisul.

"Nu am văzut niciodată un incendiu ca acesta. Ne întrebăm cu toţii acelaşi lucru. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu casele noastre? A început în câteva clipe. Mai întâi am văzut fumul deasupra dealului. Dar imediat întregul deal a fost acoperit de un val de foc." a spus un localnic.

O femeie de 65 de ani a murit în casa ei cuprinsă de flăcări. Focul a distrus 25 de locuinţe şi 35 de maşini. Peste două mii de pompieri şi soldaţi încearcă să stingă focul cu 600 de maşini de intervenţie şi şase aeronave.

Prim-ministrul Franţei: "Un dezastru fără precedent"

"Este un dezastru de proporții fără precedent. Sute, mii de oameni simt că sunt în pericol cele mai de preţ lucruri: bunurile, casele, viețile lor", a declarat Francois Bayrou, prim-ministrul Franţei.

Spania: 1.500 de oameni, evacuaţi

Imagini de coşmar şi în Spania! Peste 1.500 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă din calea unui uriaş incendiu de vegetaţie, în apropierea oraşului Cadiz. 5.000 de maşini au fost luate pe sus şi mutate de autorităţi în locuri sigure, de teamă să nu fie cuprinse de foc şi să explodeze. Pompierii au izbutit să controleze focarul, dar avertizează că incendiul poate reizbucni oricând.

Bulgaria: Focar de mari dimensiuni la un parc naţional UNESCO

În Bulgaria, un incendiu de amploare a izbucnit în regiunea Sakar, de la graniţa cu Turcia. Două avioane suedeze şi un elicopter au venit în sprijinul pompierilor locali. Încă un focar de mari dimensiuni distruge vegetaţia din în Munţii Pirin, unde se află şi un parc naţional aflat pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

