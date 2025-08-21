Evenimentele sociale au intrat în vizorul ANAF! Restaurantele, spațiile de evenimente sau cluburile trebuie să raporteze, în detaliu, toate evenimentele pe care le au planificate până la sfârșitul anului.

Prin această metodă fiscul spune că vrea să combată evaziunea fiscală din domeniul organizării evenimentelor.

ANAF va transmite prin poștă notificările către restaurantele care organizează nunți, botezuri majorate sau alte evenimente festive, iar pentru început sunt vizate cele organizate de acum din august până la finalul anului. După primirea notificării respective, cei de la restaurante au la dispoziție 5 zile pentru a transmite online datele solicitate către ANAF.

Printre informațiile cerute se numără numele și datele de contact ale organizatorului, tipul evenimentului, numărul de persoane, prețul unui meniu, dar și data și ora începerii petrecerii. De asemenea, statul vrea să afle și dacă în organizarea evenimentului respectiv sunt implicați și alți prestatori de servicii externi pentru amenajarea sălii, pentru aranjamentele florale, pentru candy bars sau chiar formații medicale, muzicale, dar și modul în care se va face plata integral sau cu avans, cash sau prin bancă.

Cei de la ANAF spun că aceste date vor ajunge doar pe mâna inspectorilor lor și nu vor putea să ajungă și către alte persoane din exterior.

