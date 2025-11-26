Antena Meniu Search
Modele de pe OnlyFans și LiveJasmin, sub lupa ANAF. 103 persoane vizate şi alte 384 analizate

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a inițiat controale ample vizând 103 persoane fizice care au obținut venituri din activitatea de creare de conținut video, iar datele preliminare indică faptul că au fost nedeclarate venituri în valoare totală de 64,25 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 18:02

Verificările sunt efectuate atât de structura centrală, cât şi de direcţiile regionale.

"Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023-2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International. Analiza preliminară arată că aceste venituri - în valoare totală de 64,25 milioane lei - nu au fost declarate autorităţilor fiscale. În urma evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligaţii suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS şi CASS aferente sumelor nedeclarate", se arată într-un comunicat al ANAF.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât şi bărbaţi, cu vârste între 20 şi 49 de ani. Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei, în perioada menţionată. Totodată, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conţinut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF. Acţiunea se înscrie în seria controalelor ţintite privind veniturile obţinute din activităţi online, un domeniu în expansiune, în care metodele de fraudă şi evaziune se diversifică constant, menţionează sursa citată.

