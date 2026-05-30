Video Unul dintre cele mai animate weekenduri din București: unde te distrezi la festivaluri urbane

La Bucureşti nu avem nicio restricţie la petreceri. Se închid străzile şi începe distracţia cu concerte, dans şi prezentări de modă.  

de Ingrid Tîrziu

la 30.05.2026 , 15:56
Dacă vrem, putem pleca de acasă de acum și să ne întoarcem abia mâine seară. Atât de multe lucruri se întâmplă în București în acest weekend.

La Femei pe Mătăsari, un festival care se întâmplă de 14 ani aici, pe aceeaşi stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Și reunește comunități, dar vin și turiști și bucureșteni din alte zone ale orașului la acest festival.

Se întâmplă ateliere de olărit, tot felul de alte ateliere artizanale, mâncare bună, oamenii se bucură, stau împreună.

Se fac și repetiții pentru concertele din această seară, dar și pentru cele de mâine. Și, totodată, la câțiva pași mai încolo, tot în Sectorul 2, există și o fiestă italiană, chiar în Piața Italiană din București, care s-a transformat într-un colț din frumoasa Italie în acest weekend, cu mâncare bună, cu muzică și cu multe, multe zâmbete.

Și să nu uităm că avem și Calea Victoriei închisă pentru mașini în acest weekend, ceea ce prevestește vara. Practic, se întâmplă foarte multe lucruri care ne fac să gustăm puțin din ce urmează în următoarele trei luni în Capitală, pentru că despre asta este Bucureștiul în weekenduri în ultimii ani.

Ne bucurăm și facem tot felul de activități, fie că vorbim despre familii cu copii, fie că vorbim despre grupuri de tineri, despre tot felul de comunități care vin și testează tot felul de lucruri împreună.

E important că putem să ne luăm o pauză și, iată, pe aceste străzi pe care poate ne mai pierdem cumpătul în timpul săptămânii în trafic, în weekend petrecem și ne bucurăm. 

