Lucrări de amploare la Barajul Vidraru. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, lacul va fi golit, pentru ca hidrocentrala să fie modernizată. Va produce ulterior mai multă electricitate, lucru benefic mai ales într-o perioadă cu importuri şi facturi care sunt tot mai mari. Echipa Observator a filmat în subteran, chiar în încăperea unde se produce energia.

Hidrocentrala Vidraru. Inugurată în 1966, a funcţionat fără probleme timp de aproape 60 de ani. Complexul va fi acum retehnologizat. Primul pas: golirea barajului, care deja a început. Chiar sub apă se află două tunele. Primul la 110 metri adâncime şi al doilea la 130 de metri adâncime. Se întind acestea pe 100 de metri. Prin ele, este scoasă apa din barajul Vidraru şi, pe măsură ce apa este scoasă, tunelele sunt modernizate.

La fel se va întâmpla şi cu conductele care ajung până la centrală şi care se întind pe mai bine de doi kilometri.

"Va fi totul înlocuit. De la hidroagregate, panouri, camere de comandă, totul. Inclusiv camera de comandă va fi dusă la suprateran. Vom lucra în cel puţin două schimburi", spune Marius Vălcescu, manager Sucursala Curtea de Argeş.

Acum, surplusul de apă din Vidraru e folosit la producerea de energie. Ulterior, apa va fi preluată de râul Argeş. Din decembrie, hidrocentrala va fi oprită pentru a se putea lucra.

"Este cea mai amplă lucrare de retehnologizare din ultimii 12 ani. Cel mai mare contract semnat de Hidroelectrica. 188 de milioane de euro, plus TVA. Lucrări de o astfel de complexitate, cu golirea unui baraj trebuie făcute pentru siguranţa exploatării. Doamne fereşte, se poate întâmpla orice", spune Károly Borbély, CEO Hidroelectrica.

După modernizare, va creşte şi producţia de energie

"Un echipament nou produce mult mai eficient. În general, între 5 -10% pe parcursul activităţii de exploatare", spune Károly Borbély, CEO Hidroelectrica.

"Costurile de mentenanţă vor fi mult mai mici. Vor creşte randamentele", spune Marius Vălcescu, manager Sucursala Curtea de Argeş.

"Vom funcţiona cu această capacitate încă 40 de ani, fără probleme. Vorbim de 400 de TWh care sunt produşi acolo în fiecare an, care reprezintă extrem de mult în echilibrarea sistemului energetic din ţara noastră", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Vidraru e una din cele mai importante centrale care asigură echilibrarea sistemului energetic. Practic, o sursă constantă de energie, pe care o putem folosi imediat, atunci când consumul este mare, fără a mai importa atât de mult.

"Studiile arată că investiţiile în retehnologizare sunt mult mai benefice din punct de vedere economic şi mediu, decât hidrocentrale noi", spune Corina Murafa, expert Energie.

Lucrările la Vidraru se vor întinde pe o perioadă de 90 de luni.

