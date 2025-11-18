A supraviețuit dezastrului de la Cernobîl, dar a murit într-un atac rusesc. Cine a fost Natalia Hodemciuk

A supravieţuit dezastrului nuclear de la Cernobîl din 1986, dar a fost ucisă, vineri, în atacul masiv cu drone și rachete al Rusiei asupra capitalei Ucrainei, Kiev. Natalia Hodemciuk a fost văduva inginerului nuclear Valeri Hodemciuk, prima victimă a expoziei.

După aproape 40 de ani de la tragedie, femeia a murit într-un atac nocturn care i-a distrus apartamentul dintr-un bloc, unde locuiau mai mulţi supravieţuirori ai Cernobîlului, inclusiv Oleksii Ananenko, care s-a scufundat într-un rezervor de sub reactor, prevenind o a doua explozie, scrie The Guardian.

Natalia Hodemciuk a fost transportată de urgență la spital cu arsuri grave pe 45% din suprafața corpului, însă a murit câteva ore mai târziu. Volodimir Zelenski a postat un mesaj, catalogând-o drept „o nouă tragedie cauzată de Kremlin”. „Ucrainenii care au supraviețuit la Cernobîl, care au ajutat la reconstrucția țării după acel dezastru, se confruntă din nou cu teroarea statului agresor. Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieți: mai multe sisteme de apărare antiaeriană, mai multe capacități de protecție și o mai mare hotărâre din partea partenerilor noștri. Numai acest lucru poate opri teroarea rusească și poate oferi familiilor ucrainene dreptul”, a scris preşedintele ucrainean pe X.

Cine a fost Natalia Hodemciuk

Natalia Hodemciuk este văduva inginerul mecanic ucrainean Valeri Hodemciuk, în vârstă de 35 de ani. Bărbatul lucra în schimbul de noapte la centrala de la Cernobîl când a avut loc teribila explozie. Se afla în sala turbinelor, de unde trebuia să raporteze rezultatele unui test de siguranţă, care a dus la explozia reactorului 4.

Valeri a fost singurul muncitor al centralei al cărui corp nu a fost niciodată recuperat. Rămășițele sale se află încă sub dărâmături.

După explozie, Natalia Hodemciuk a fost evacuată din casa ei din orașul Prîpeat și i s-a dat un apartament pe malul stâng al Kievului. Vineri, o dronă s-a prăbușit în peretele lateral al clădirii sale, cunoscută sub numele de Casa Cernobîl, de pe strada Honoré de Balzac din cartierul Troieșcina

Agenția de stat ucraineană pentru gestionarea zonei de excludere a declarat că Hodemciuk urma să participe la o ședință foto pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a dezastrului. „Am pierdut o femeie care a trecut prin iadul de la Cernobîl, și-a pierdut soțul, a crescut copii și a rezistat unor tragedii care ar distruge pe oricine. Dar nu și pe ea. Natalia a trăit cu demnitate, dragoste și o forță tăcută care i-a inspirat pe toți cei care au cunoscut-o personal sau prin povestea ei. Era veselă, îi susținea pe ceilalți și strălucea. Acum, vocea ei se alătură vocilor tuturor ucrainenilor nevinovați uciși de teroarea rusă. Durerea acestei pierderi este insuportabilă. Rusia își arată adevărata față de fiecare dată: o țară teroristă care nu recunoaște nici umanitatea, nici compasiunea”.

O poveste de iubire şi dincolo de moarte

Natalia şi Valeri s-a cunoscut în anii 1970 în cantina din Prîpeat, unde Nataliia lucra ca vânzătoare. Au avut doi copii - un fiu, Oleh, și o fiică, Larisa. În orele de după explozia din 1986, ea a vizitat unitatea medicală și morga din Cernobîl în căutarea soțului ei dispărut. I s-a ordonat să împacheteze câteva lucruri și să evacueze oraşul, împreună cu copiii ei și alte familii. „Au plecat doar cu genți mici pentru trei zile. S-a dovedit că a fost o veșnicie”, a scris Tamara Hrușci, o jurnalistă ucraineană, într-un omagiu pe Facebook.

Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut loc pe 26 aprilie 1986, la ora locală 01.23. El a fost cauzat de o explozie a centralei nucleare din oraşul ucrainean Prîpeat, iar zona apropiată catastrofei a fost contaminată. Un nor de precipitaţii radioactive a ajuns în partea de vest a Uniunii Sovietice, Europa şi în estul Americii de Nord. Ţările care au fost afectate cel mai mult de catastrofă au fost Ucraina, Belarus şi Rusia. Aproximativ 8,4 milioane de locuitori din cele trei state au fost expuşi la radiaţii, iar 336.000 de persoane au fost evacuate. Belarus a fost cel mai afectat stat din punct de vedere meteorologic, deoarece 60% dintre precipitaţiile radioactive au căzut pe teritoriul său.

