Nicolas are 15 ani şi a ajuns la festival cu acordul mamei lui. A scris pe telefon că vrea să urce pe scenă alături de unul dintre artiştii săi preferaţi, Destroy Lonely. Rapperul american i-a îndeplinit dorinţa iar după un minut în care a cântat şi a dansat alături de adolescent l-a îndemnat să coboare direct de pe scenă.

"Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?", îi spune rapperul Destroy Lonely copilului.

"M-a prins mai într-un capăt de scenă, gen pe o margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva", povesteşte Nicolas.

Nicolas a sărit de la peste 2 metri înălţime şi a aterizat cu abdomenul pe gardul metalic situat în faţa spectatorilor. "Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi... nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe", povesteşte Nicolas.

Medicii au intervenit imediat şi l-au transportat la spitalul judeţean din Constanţa. Are o contuzie pulmonară şi leziuni pe ficat şi la unul dintre rinichi. "A urcat pe scenă alături unul dintre favoriţii lui un artist când îşi asumă să-şi invite un fan din public ar trebui un pic să aibă şi grijă de el. La ora 3 şi jumătate m-a sunat că era în ambulanţă şi să vin la spitalul din constanţa. Are răni pe picioare, umărul îl doare foarte tare", spune mama băiatului.

Mama tânărului e hotărâtă să depună plângere împotriva artistului american. Organizatorii au anunţat că nu vor mai colabora pe viitor cu Destroy Lonely.

"Dincolo de gestul lui Nicolas de a sări de scenă, vreau să vorbesc despre gestul iresponsabil al artistului de pe scenă care a îndemnat de mai multe ori acest tânăr, care se vede clar că nu-şi dorea să facă acest lucru, să sară de pe scenă. De astăzi intezicem participanţilor să mai urce pe scenă, indiferent dacă sunt invitaţi de artişti", spune Andrei Şelaru, organizator Beach Please.

"Suntem alături de tânărul care a suferit o accidentare aseară, în timpul unui moment spontan petrecut pe scenă. Credem că incidentul a fost provocat de o atitudine iresponsabilă a artistului care l-a invitat pe scenă și l-a îndemnat să sară. De aceea, de azi, avem o regulă nouă la festival: de azi niciun participant nu mai are acces pe scenă, chiar dacă este invitat de artist. Deși este un lucru care se întâmplă în mod frecvent la astfel de evenimente, iată că poate duce la evenimente neplăcute sau riscante.

Echipajele medicale de la fața locului au intervenit imediat, i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la spital. A primit îngrijirile medicale de care are nevoie, am aflat că este stabil și că este sub supraveghere pentru următoarele câteva zile. Sperăm să se recupereze cât mai repede și ne pare foarte rău că i s-a întâmplat așa ceva. Am încercat să luăm legătura cu el și cu părinții lui, vrem să îi sprijinim cu orice au nevoie.

Condamnăm gestul lui Destroy Lonely și credem că a fost iresponsabil ce a făcut, cu atât mai mult cu cât are mulți ani de experiență și multe concerte și ar trebui sî aibă un alt comportant.

Nu dorim să mai colaborăm vreodată cu acest artist. Chiar dacă are o bază mare de fani care îi apreciază muzica, pentru noi siguranța fiecărui participant este mai importantă decât orice headliner.

Echipele de securitate și staff-urile artiștilor au primit informarea că este absolut interzis să aducă fani pe scenă. Mai avem 2 zile de festival cu peste 100.000 de participanți în fiecare zi și ne dorim să facem tot ce este posibil să evităm orice incident. Încurajăm participanții să apeleze la echipele de securitate sau la cele medicale dacă simt că au nevoie de ajutor. Vrem să oferim o experiență pozitivă, memorabilă, să creăm cel mai sigur festival", a declarat Andrei Şelaru, organizatorul evenimentului Beach Please.

Beach Please este printre cele mai mare festivaluri de muzică din Europa şi a reuşit să strângă în fiecare an circa jumătate de milion de participanţi. Vârsta minimă e de 14 ani, însă doar cu prezenţa unui părinte sau tutore legal. Minorii între 15 şi 17 ani sunt primiţi doar în baza unei declaraţie pe proprie răspundere semnată de părinte.

