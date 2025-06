Scenele extrem de violente au avut loc puţin după ora 10 dimineaţa. Camerele de supraveghere ale mall-ului au surprins momentul în care bărbatul de 45 de ani sare peste tejghea şi se duce ţintă la vânzătoare. O loveşte fără milă, de 27 de ori în 23 de secunde cu pumnul în care ţine un curăţător de legume. Înşfacă apoi o tavă cu bijuterii şi vrea să fugă, dar victima încearcă cu ultimele puteri să recupereze bunurile.

Filmul atacului, povestit de victimă

"Mi-am văzut moartea cu ochii, nu m-am gândit că o să mai scap. Direct mi-a dat un pumn în gură, probabil în ideea în care a crezut că eu o să pic lată şi o să fugă şi o să fure. A văzut că nu am cedat, a început să mă ţină doar în pumni. Îmi imaginez că dacă nu mă feram cu mâinile, el îmi dădea doar în cap, după cum vedeţi am mâna în ghips, dacă nu reuşeam să îmi pun mâinile să mă feresc cred că mă desfigura toată", a povestit Camelia Smolca, victimă, în exclusivitate pentru Observator.

Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale celorlalţi angajaţi, care au alertat paza şi au sunat la 112. Un agent a încercat să îl oprească pe hoţ, dar a fost lovit şi s-a retras. În cele din urmă, doi colegi l-au prins pe tâlhar înainte să plece din mall. Vânzătoarea de 35 de ani a ajuns la spital cu răni grave şi are nevoie de peste două săptămâni de îngrijiri medicale.

"Eu azi dimineaţă când a apărut filmarea și am văzut în ce hal am fost lovită, am retrăit tot momentul. A arătat mai mult ca o răzbunare, ca şi cum eu i-am făcut lui ceva", a mai spus victima.

"Ultimele zile pentru mine au fost crâncene. Efectiv asemenea cazuri vezi doar la televizor şi nu îşi dai seama ce poate însemna decât când treci prin aşa ceva. Fizic e plină de răni şi psihic, cu siguranţă, ea încearcă să se ascundă, dar va fi o perioadă grea", a declarat soţul femeii lovite cu bestialitate, Alexandru Smolca.

Agresorul, recidivist cu probleme psihice

Agresorul s-a dus la complexul comercial imediat după ce a fost eliberat din arest. Ajunsese după gratii după ce, pe 17 iunie, a intrat într-o altă bijuterie din Timişoara din care a încercat să fugă cu o tavă plină de bijuterii. La ieşirea din magazin s-a împiedicat, a fost prins de trecători şi predat poliţiştilor.

Fapte a fost încadrată ca furt simplu - o infracțiune pedepsită cu închisoare de la 2 luni la 3 ani. bărbatul nu avea antecedente penale, astfel că nu s-a putut cere arestarea preventivă. Asta, deși a furat 650 de grame de aur, în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Legea permite arestarea preventivă doar în cazul faptelor pedepsite cu cel puțin 5 ani de închisoare.

Iar cu două zile înainte, pe 15 iunie, a furat un manechin tot de la un magazin de bijuterii. Proprietarul nu a depus însă plângere.

Bărbatul este cunoscut cu probleme psihice. A fost internat de mai multe ori la Psihiatrie. Ultima dată a fost externat pe 7 mai. Acum este arestat şi riscă până la 7 ani de închisoare.

