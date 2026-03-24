În România, devii "specialist" ușor şi statul încurajează astfel de escrocherii. Anita Lăsculescu, reporter Observator, a sunat la mai multe școli care oferă cursuri și certificări pe diferite domenii. Aşa am aflat cât costă, cât durează și cât de simplu e să te "reprofilezi" într-un domeniu și să devii un așa-zis "expert" peste noapte.

"Haideţi să vedem cât de greu sau cât de rapid putem obţine o diplomă acreditată şi să devenim specialişti peste noapte. La o simplă căutare pe internet am văzut tot mai multe cursuri care durează 2-3 zile şi promit faptul că vom deveni specialişti şi putem lucra şi ajuta foarte mulţi oameni. Să şi sunăm şi să vedem cât costă acest curs", relatează Anita Lăsculescu.

După ce am obţinut diploma atât de uşor, după doar 3 zile de curs, am întrebat şi Chat GPT cum putem să ne creştem profilul şi să atragem cât mai mulţi urmăritori pentru a avea clienţi. Şi ne-a oferit un plan concret de a vinde, de a ne creşte profilul şi vizualizările. Chatul spune aşa: 'clarifică nişa şi optimizează profilul pentru a atrage cât mai mulţi oameni'.

