Pentru un weekend, ştiinţa a părăsit laboratoarele şi s-a mutat printre oameni. Pe platoul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, curioşii de toate vârstele au avut ocazia să interacţioneze direct cu experimente spectaculoase, roboţi inteligenţi şi invenţii care par desprinse din viitor.

Ştiinţa a fost un adevărat magnet la Noaptea Cercetătorilor, care a atras participanţii prin experimente inedite, tehnologie şi jocuri interactive”, relatează Angela Bertea, reporter Observator.

Printre vedetele de la Noaptea Cercetătorilor a fost Bobi - un câine-robot, creat cu ajutorul inteligenţei artificiale, care a făcut spectacol pentru cei mici, dar şi pentru cei mari.

Nu a lipsit nici laboratorul mobil al Poliţiei Criminalistice, care a arătat cum ştiinţa stă în spatele anchetelor reale.

Avem trusă cu lumini multispectrale, pentru a pune în evidenţă anumite urme biologice care au fluorescenţă sau substanţe pe care noi le folosim pentru a pune în evidenţă amprentele, a explicat Andrei Ceobanu - IPJ Suceava

La Bistrița, principala atracţie a fost un planetariu mobil, care i-a purtat pe vizitatori printre misterele universului.

An de an, peste 400 de localităţi europene sărbătoresc ştiinţa şi inovaţia la Noaptea Cercetătorilor.

