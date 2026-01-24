Caz şocant la un liceu de prestigiu din Capitală. Un elev în vârstă de 16 ani a ajuns la spital după ce colegii săi l-au găsit inconştient în baia unităţii de învăţământ, asta după ce ar fi consumat droguri. După o seară în care a fost internat, a fost luat acasă, de părinţi şi urmează să primească consiliere. Între timp, poliţia a deschis o anchetă.

Alarma a fost dată ieri seară.

La finalul cursurilor, la ora 18:00, băiatul de 16 ani, însoțit de doi colegi, a mers la baie. În minutele în care a ramas singur, ar fi consumat substanța interzisă. Ceilalți doi elevi l-au găsit inconștient.

Au anunţat imediat profesorii, care au sunat la 112.

"Griji îmi fac oricum, dar nu cred că e...e un caz poate izolat, nu trebuie neapărat să fie o practică.", spune un părinte.

Adolescentul a fost dus de urgenţă la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde a stat peste noapte. Medicii au făcut un test toxicologic, al cărui rezultat este aşteptat de poliţişti, care au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce substanţă era şi de unde a luat-o copilul. Surse spun că ar fi vorba de ketamină. Doar cu câteva ore înainte, ar mai fi consumat o pastilă de xanax.

"Am înţeles de la elevi că nu era atât de activ la oră, deci probabil că era sub imperiul unor medicamente, dacă a luat dimineaţă, înainte de cursuri.", declară Sebastian Stoica, director Colegiul German ,,Goethe''.

"Nu este cunoscut ca având probleme, nici în familie, nici medical, nu are vreun diagnostic în dosarul medical de la cabinetul şcolar.", adaugă directorul.

Efectul celor două substanţe combinate poate avea urmări grave, avertizează specialiştii.

"Pentru tineri, riscul este cu atât mai mare, ambele substanţe sunt depresante ale sistemului nervos central. Poate să ducă la leşin, poate să ducă la intoxicaţii severe, depinzând de dozele luate, pot, în unele cazuri, chiar să fie fatale.", spune Vlad Zaha, expert antidrog.

Potrivit unui raport realizat anul trecut, copiii încep de la doar 13 ani să consume substanţe psihoactive. Experţii acuză autorităţile că nu fac destul pentru a combate fenomenul în rândul tinerilor.

"Nu avem măsuri de prevenire reale. Sunt aceleaşi de 25 de ani. Acelaşi sistem, aceleaşi lecturi în faţa copiilor.", adaugă expertul antidrog.

În aceeaşi zi, în Capitală, procurorii DIICOT au făcut o captură de 12 kilograme de "droguri zombie'', unul dintre preferatele elevilor, deoarece o doză se vinde cu doar 10 lei. Un cetăţean olandez de 50 de ani a introdus narcoticele în ţară în două trolere, trimise prin intermediul unei firme de curierat. A fost prins în timp ce le transporta cu o maşină închiriată.

