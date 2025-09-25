Siguranţă pe şosele prin tehnologie. În România, ţara din Europa cu cei mai mulţi morţi în accidente rutiere se desfășoară un congres cu experți din 28 de țări, specializați în analiza tragediilor rutiere. Scopul întâlnirii este să identifice metode prin care numărul accidentelor mortale să fie redus, prin tehnologii avansate, simulări complexe și analiza datelor colectate de la mașini. Printre specialişti, este şi expertul care s-a ocupat de accidentul Prințesei Diana.

138 de experţi din 28 de ţări încearcă să găsească soluţii pentru a stopa tragediile pe şoselele din România.

"Folosim metode de simulare a accidentelor, pentru a putea avea o idee cât mai corectă şi un grad cât mai mare de fidelitate a reconstrucţiei unui accident rutier", a declarat Dragoş Dima, membru al asociaţiei.

Printre experţii veniţi la Braşov sunt şi cei care au investigat tragedia morţii Prințesei Diana sau accidentul provocat pe DN1 de realizatorul Șerban Huidu. Specialiştii spun că tehnologia le vine acum în ajutor.

"Avem instrumente specifice, programe softwer care descarcă datele maşinilor", susţine Hermann Steffan, preşedintele asociaţiei.

"Dacă avem date ale maşinii, atunci viteza este înregistrată înainte de impact pe o perioadă lungă de timp şi atunci poţi vedea că viteza iniţială a fost mai mare decât viteza la impact", spune Michael Weyde, directorul executiv al asociaţiei.

Ultimul raport al Comisiei Europeane arată că numărul morţilor în accidentele din România e dublu faţă de media europeană.

"Cea mai mare problemă a multor şoferi este că sunt distraşi în timp ce conduc. Folosesc telefoanele, dar nu ca un simplu telefon mobil, ci pentru a scrie mesaje. Şi când te uiţi mult timp la un alt lucru nu mai poţi vedea decât asta şi est foarte, foarte periculos", mai spune Michael Weyde.

Tot mai multe voci cer amenzi mai mari pentru viteza excesivă și manevrele periculoase dau chiar suspendarea permisului, confiscarea mașinii și închisoarea în caz de accidente mortale.

