La aproape trei săptămâni de la deflagraţia care a omorât 3 oameni şi a rănit alţi 15, locatarii blocului afectat de explozie în cartierul Rahova sunt disperaţi. Nu au niciun orizont de timp în ceea ce priveşte întoarcerea în propriile apartamente, pentru că nu ştiu când vor fi racordate din nou la utilităţi. Teoretic, angajaţii Distrigaz au aprobarea ISU pentru a începe rebranşările la scările din vecinătatea celei distruse.

Zona este plină de angajaţi de la DistriGaz, dar şi de la compania de electricitate. Se înlocuiesc ţevile distruse în urma exploziei. Pe un alt traseu, însă - deoarece, pe lângă blocul care stă să cadă, nu se mai poate interveni. Chiar şi după înlocuirea conductei, locatarii blocurilor din zonă mai au mult de aşteptat până când se va relua alimentarea cu gaze.

Oamenii se plâng că firmele acreditate de ANRE pentru verificarea instalaţiilor refuză să vină la solicitări, din cauza complexităţii cazului. Pe lângă asta, mai există o problemă: multe blocuri din cartier au reviziile la instalaţiile comune expirate sau cu probleme. Angajaţii DistriGaz au spus asta în timpul unor verificări astăzi, iar procedura de repunere în funcţiune este una destul de costisitoare. Aproximativ 500 de lei pe apartament costă o revizie făcută la un bloc.

Oamenii sunt disperaţi, cei care locuiau în scările afectate de suflul exploziei stau acum la rude sau la hoteluri, respectiv în apartamente închiriate pe banii primăriei. Nu se ştie când va fi reluată alimentarea cu gaze şi curent în aceste scări.

Oamenii însă pot intra, au primit acceptul Inspectoratul de Stat în Construcţii. Clădirile sunt sigure din punct de vedere al structurii, doar că, fără curent, nu se poate locui în ele. În acest caz, au fost arestaţi trei angajaţi, unul de la DistriGaz şi alţi doi de la o firmă acreditată ANRE. Toţi trei sunt acuzaţi că nu au luat măsurile necesare înaintea exploziei, deşi locatarii i-au chemat pentru că în bloc mirosea gaze.

