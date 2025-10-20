Explozie într-o casă din Teleorman. Trei persoane, rănite în urma deflagrației provocate de acumulări de gaze

O explozie provocată de o acumulare de gaze a avut loc într-o locuință din Teleorman. Trei persoane, cu vârste între 57 și 80 de ani, au suferit arsuri și au fost transportate la spital. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu.

Explozia a avut loc în comuna Frăsine şi a fost provocată de o acumulare de gaze provenite de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, potrivit Agerpres.

"La faţa locului au fost găsite trei victime, doi bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani, conştiente şi cooperante, cu arsuri de gradul II la nivelul membrelor şi feţei. Acestea au fost preluate de echipajele medicale pentru a primi primul ajutor calificat. Două camere de locuit ale imobilului au fost afectate de explozie. Se pare că aceasta s-a produs de la o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie. Explozia nu a fost urmată de incendiu", precizează ISU Teleorman.

La faţa locului s-a intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic şi Nuclear - n.r.) şi două ambulanţe. În sprijinul echipajelor medicale, la faţa locului va ajunge şi un elicopter SMURD.

"Pompierii continuă misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie ce pot pune în pericol viaţa oamenilor", mai informează ISU Teleorman.

