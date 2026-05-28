Armistițiul cu Iranul, la un pas să se rupă. Lui Trump nu-i pasă de alegeri și de scumpiri: Au calculat greşit

Armistițiul din Golf este la un pas să se rupă. Americanii au atacat o bază militară din orașul iranian Bandar Abbas, de unde ar fi fost lansate mai multe drone. Este al doilea atac asupra Iranului în ultimele trei zile. Teheranul a răspuns bombardând o bază aeriană americană din Kuweit și a deschis focul asupra navelor comerciale care încercau să traverseze Ormuz. În acest timp, Trump a declarat miercuri că nu este îngrijorat de consecințele politice și economice ale unui conflict prelungit cu Iranul și că liderii iranieni au calculat greșit dacă au crezut că alegerile din noiembrie îl vor forța să ajungă la un acord.

Armata SUA a doborât patru drone iraniene și a atacat o bază din sudul țării de unde ar fi fost lansate. Potrivit unui oficial american, dronele iraniene reprezentau o potențială amenințare pentru forțele americane din zonă și pentru Strâmtoarea Ormuz. Este a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii, semn că negocierile de pace par că s-au blocat din nou.

Iranul a confirmat bombardamentul american în apropierea aeroportului Bandar Abbas şi a ripostat la rândul său printr-un atac cu drone și rachete împotriva unei baze aeriene americane din Kuweit. Între timp şi armata israeliană a anunțat că a efectuat noi atacuri în sudul Libanului, vizând "infrastructura Hezbollah".

Forțele de Apărare ale Israelului le-au transmis localnicilor să se mute la nord de râul Zahrani, aflat la 40 km de granița dintre cele două țări. IDF a avertizat că va acționa "cu forță extremă", acuzând Hezbollah de încălcări repetate ale armistițiului.

În contextul în care acordul de pace pare blocat, iar armistițiul tot mai aproape să se rupă, prețul petrolului Brent a ajuns la 96 de dolari barilul, o creștere de patru procente. Între timp, contractele futures pentru indicele S&P 500 au înregistrat o ușoară scădere înaintea sesiunii de tranzacționare de joi.

Donald Trump a declarat aseară că nu se grăbește să încheie un acord de pace, avertizând că încercările Iranului de a trage de timp nu vor funcționa, deoarece nu îl interesează alegerile din toamnă.

Președintele american a transmis că nu este îngrijorat de consecințele politice și economice ale unui conflict prelungit cu Iranul și că liderii iranieni au calculat greșit dacă au crezut că alegerile din noiembrie îl vor forța să ajungă la un acord.

"Au crezut că pot trage de timp până cedez. Știți, "să tragem de timp că are alegeri". Nu-mi pasă de aceste alegeri", a spus Trump în timpul unei ședințe de cabinet la Casa Albă.

Trump susține că nu se teme de creșterea prețurilor la energie, deoarece americanii "înțeleg" scopul conflictului. "Ei știu foarte simplu că Iranul nu poate avea o armă nucleară. Fac asta pentru lume, nu doar pentru noi", a spus el.

Trump evaluase inițial că războiul va dura între patru și șase săptămâni, însă conflictul intră în a patra lună. În tot acest timp, liderul de la Casa Albă a oscilat, spunând că războiul s-ar putea încheia în câteva zile, dar și că ar putea continua multă vreme.

Scumpirea benzinei și motorinei, provocată de blocarea Strâmtorii Ormuz, a crescut inflația în SUA și a adus costuri mai mari pentru consumatorii și companiile americane. Rata de popularitate a președintelui Trump a coborât spre minime record.

Nu este clar cum vor reacționa republicanii la declarațiile lui Trump. Comentatorii politici de peste ocean estimează că partidul lui Trump ar putea pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților și, posibil, și asupra Senatului în noiembrie.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat miercuri detalii despre o prelungire a armistițiului. Sparanţele că războiul se încheie au împins în jos prețul petrolului. Ulterior, Casa Albă a respins informațiile potrivit cărora acordul-cadru aflat în negociere ar urma să ridice blocada americană asupra porturilor iraniene în schimbul redeschiderii strâmtorii.

După un weekend de negocieri intense și declarații ale Casei Albe potrivit cărora un acord era aproape, mesajele transmise miercuri de Washington și Teheran au arătat că cele două tabere nu se înțeleg în continuare.

Trump a trasmis că nu va accepta un acord pe termen scurt și că nu agreează ideea ca Rusia sau China să preia stocul de uraniu îmbogățit al Iranului.

El a insistat totodată că nu intenționează să relaxeze sancțiunile împotriva Iranului sau să deblocheze activele externe ale țării, una dintre cererile-cheie ale Teheranului. "Vom păstra controlul asupra acelor bani", a spus el.

Întrebat dacă ar accepta un acord prin care Iranul și Omanul să primească controlul asupra Strâmtorii Ormuz, Trump a răspuns: "Nimeni nu o va controla. Sunt ape internaționale, iar Omanul se va comporta ca toată lumea sau va trebui să îi bombardăm".

