Patru răniţi, după o bătaie generală între 2 grupuri de români in Dortmund. O dispută între două familii numeroase din cartierul Nordstadt din Dortmund a escaladat complet: deodată, zeci de oameni se luptau în mijlocul străzii.

"Sticlele zburau peste tot, era zgomot, dintr-o dată oamenii alergau unii spre alții", a declarat un martor, potrivit presei locale.

Persoanele au folosit cuţite, macete, sticle şi chiar un pistol, potrivit poliţiei. Patru persoane au suferit răni minore, dar nu au necesitat spitalizare.

Poliția estimează că până la 300 de persoane s-au adunat în jurul altercaţiei. Când situația s-a calmat, conflictul dintre grupuri a escaladat din nou aproximativ o oră mai târziu, iar poliţia a intervenit, securizând zona.

Motivele incidentului sunt încă neclare.

