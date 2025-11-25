Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Explozie urmată de incendiu într-un bloc din județul Brăila. Nouă apartamente au fost distruse

Au fost clipe de panică pentru locatarii unui bloc din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. O explozie, urmată de un incendiu violent, a distrus mai multe apartamente, dar şi spaţii comericale de la parterul clădirii. Deflagraţia ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaze de la o butelie care alimenta o centrală termică de apartament.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 09:14

Explozia a avut loc luni, în jurul orei 16, într-un apartament de la primul etaj. Nouă locuințe în care trăiesc 11 persoane au fost afectate.

Reporter: Deci era nepoata dumneavoastră în bloc? 

Locatar: Da, era în casă, îşi făcea temele şi a prins-o acolo explozia. 

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce vârstă are? 

Locatar: Doisprezece ani.

"Eu am avut noroc că am fost cu nişte clienţi acolo, în partea ceea, şi să zic cu 5 minute înainte am venit în partea cealaltă a biroului. Şi în condiţiile astea nu am păţit nimic", povestește Marius Mitescu, notar.

"A fost o problemă cu proprietarii, în momentul în care au ajuns la faţa locului au avut un atac de panică. Li s-a acordat îngrijiri medicale de către echipajele medicale de la faţa locului, nu a fost nevoie de transport la spital", a declarat Ștefan Stoian, ISU Brăila.

Ca printr-o minune, nimeni este rănit. Blocul nu este conectat la rețeaua de gaze naturale, dar în locuință funcționa o centrală termică pe butelii.

"Am înţeles că de la o centrală care este ilegală, pe butelie, că nu are voie nimeni să pună pe butelie, ăsta are voie", a precizat martor.

Acum, Inspectoratul pentru Stat în Construcţii, urmează să stabilească care e soartă blocului. Până atunci însă, zece dintre locatarii afectați se vor muta la rude, iar o singură persoană va fi cazată la un centru.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bloc explozie butelie centrala
Înapoi la Homepage
Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit
Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Putin oferă Chinei zăcămintele de litiu, tantal și niobiu din Siberia, pentru că nu are bani să le extragă și să le transporte
Putin oferă Chinei zăcămintele de litiu, tantal și niobiu din Siberia, pentru că nu are bani să le extragă și să le transporte
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Evenimente » Explozie urmată de incendiu într-un bloc din județul Brăila. Nouă apartamente au fost distruse