Au fost clipe de panică pentru locatarii unui bloc din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. O explozie, urmată de un incendiu violent, a distrus mai multe apartamente, dar şi spaţii comericale de la parterul clădirii. Deflagraţia ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaze de la o butelie care alimenta o centrală termică de apartament.

Explozia a avut loc luni, în jurul orei 16, într-un apartament de la primul etaj. Nouă locuințe în care trăiesc 11 persoane au fost afectate.

Reporter: Deci era nepoata dumneavoastră în bloc?

Locatar: Da, era în casă, îşi făcea temele şi a prins-o acolo explozia.

Reporter: Ce vârstă are?

Locatar: Doisprezece ani.

"Eu am avut noroc că am fost cu nişte clienţi acolo, în partea ceea, şi să zic cu 5 minute înainte am venit în partea cealaltă a biroului. Şi în condiţiile astea nu am păţit nimic", povestește Marius Mitescu, notar.

"A fost o problemă cu proprietarii, în momentul în care au ajuns la faţa locului au avut un atac de panică. Li s-a acordat îngrijiri medicale de către echipajele medicale de la faţa locului, nu a fost nevoie de transport la spital", a declarat Ștefan Stoian, ISU Brăila.

Ca printr-o minune, nimeni este rănit. Blocul nu este conectat la rețeaua de gaze naturale, dar în locuință funcționa o centrală termică pe butelii.

"Am înţeles că de la o centrală care este ilegală, pe butelie, că nu are voie nimeni să pună pe butelie, ăsta are voie", a precizat martor.

Acum, Inspectoratul pentru Stat în Construcţii, urmează să stabilească care e soartă blocului. Până atunci însă, zece dintre locatarii afectați se vor muta la rude, iar o singură persoană va fi cazată la un centru.

