Video Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Murfatlar, din cauza unei butelii. Un bărbat, la spital
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc de garsoniere din oraşul Murfatlar. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce o butelie a explodat în apartamentul său.
Incidentul s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, provocată de butelia defectă.
Explozia a fost urmată de un incendiu, însă intervenția rapidă a pompierilor a oprit flăcările în cel mai scurt timp. Alte două garsoniere și o maşină parcată în apropiere au fost afectate
