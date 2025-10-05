Antena Meniu Search
Video Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Murfatlar, din cauza unei butelii. Un bărbat, la spital

Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc de garsoniere din oraşul Murfatlar. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce o butelie a explodat în apartamentul său.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 08:38

Incidentul s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, provocată de butelia defectă.

Explozia a fost urmată de un incendiu, însă intervenția rapidă a pompierilor a oprit flăcările în cel mai scurt timp. Alte două garsoniere și o maşină parcată în apropiere au fost afectate

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie bloc murfatlar butelie victima
