Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc de garsoniere din oraşul Murfatlar. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce o butelie a explodat în apartamentul său.

Incidentul s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, provocată de butelia defectă.

Explozia a fost urmată de un incendiu, însă intervenția rapidă a pompierilor a oprit flăcările în cel mai scurt timp. Alte două garsoniere și o maşină parcată în apropiere au fost afectate

