FACIAS sesizează organele de urmărire penală în cazul copilului mort electrocutat la Vaslui

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) va depune un denunț în cazul tragediei din Vaslui, unde un copil de doar 1 an și 5 luni a murit electrocutat după ce ar fi călcat pe un fir de la o lampă de iluminat amplasată pe gazonul din Centrul Civic. Incidentul, care a șocat opinia publică, s-a produs în incinta unui spațiu verde frecventat zilnic de sute de persoane.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 17:36

Faptul că autoritățile responsabile nu au dispus toate măsurile necesare pentru a preveni o astfel de tragedie reprezintă o încălcare flagrantă a obligațiilor legale privind protecția și siguranța cetățenilor, fapte care trebuie cercetate imediat de către organele de urmărire penală.

FACIAS solicită Parchetului să identifice de urgență toate persoanele  autoritățile publice care  sunt responsabile de încălcarea obligațiilor legale de a asigura întreținerea și verificarea echipamentelor electrice din Centrul Civic.

FACIAS va monitoriza desfășurarea anchetei penale și va cere tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați.

