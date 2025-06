Reţelele sociale sunt pline de falşi preoţi care îi binecuvântează pe credincioşi de la distanţă. Oameni de bună-credință trimit bani, convinși că plătesc pentru un sfat duhovnicesc real sau ajută o mănăstire.

"Am încercat să port și eu o discuție cu unul dintre așa-zişii preoţi. Deși am donat câteva cadouri în timpul live-ului, pare că nu a fost suficient. Nu am fost observată. Practic, doar cei care plătesc sume consistente au acces la predici personalizate", arată reporterul Observator.

Astfel apare nevoia de validare și vizibilitate într-o comunitate aparent spirituală. Victimele plătesc orcât e nevoie pentru a le atrage atenţia clericilor.

Vezi și

Cum pot fi identificaţi preoţii falşi

Reprezentanţii Bisericii recomandă credincioşilor să fie atenţi în cine au încredere şi cui dau bani. Uneori impostorii sunt uşor de descoperit.

"Biserica recomandă ca noi, credincioşii, să fim foarte atenţi atunci când mergem şi cineva ne iese în cale, cerând ajutorul. Totdeauna, atunci când Biserica face o campanie umanitară, Biserica anunţă toate aceste campanii şi ele se derulează doar în interiorul Bisericilor. Atunci când venim la biserică, preoţii fac această campanie, dar în numele Bisericii, nu în alte interese. Noi nu pedepsim, Biserica nu pedepseşte. Bserica este un spital duhovnicesc. Noi ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să rânduiască astfel încât preoţii cei cuminţi şi buni care vin şi îli fac datoria de duhovnici să sporească în înţelepciune şi virtute şi de restul are Bunul Dumnezeu grijă", spune Gabriel Cazacu, preot.

Reţelele sociale sunt invadate şi de falsele măicuțe sau de conturi care difuzează slujba în timp real. Scopul e acelaşi la finalul zilei, cutia milei trebuie să fie cât mai plină.

Senatul a adoptat recent o lege care pedepsește exercitarea fără drept a funcțiilor clericale sau monahale. "Dacă discutăm de online, acolo totul este înregistrat, totul este dovedibil. Proiectul nu face decât să specifice faptul că aceste activități, începând de la momentul adoptării, vor deveni infracțiuni. Libertatea religioasă este un drept deja constituțional, este prevăzut de constituție și atunci, trebuie protejat", a declarat Valentin Tudor, avocat.

Propunerea urmează să ajungă la vot și în Camera Deputaților. Legea e încă în dezbatere, dar fenomenul explodează. Până la o reglementare clară, discernământul rămâne cel mai bun filtru.

Dacă legea intră în vigoare, doar preoții recunoscuți oficial vor mai putea ţine slujbe si servicii religioase. În schimb, cei care vând iluzii riscă să stea chiar şi 3 ani în închisoare.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Plecaţi în vacanţă mai devreme, ca să profitaţi de reducerile de la începutul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰