Video Familie cu doi copii, lovită de maşină în Suceava. Erau pe trotuar, în drum spre şcoală
O familie cu doi copii de 7, respectiv 10 ani, a ajuns în această dimineaţă la spital după ce a fost lovită de o maşină. S-a întamplat în cartierul Obcini din municipiul Suceava, în timp părinţii îşi duceau copiii în prima zi de şcoală. Din primele informaţii, autoturismul a derapat, a ieşit de pe carosabil şi i-a lovit pe cei patru pietoni, care se aflau pe trotuar.
Totul s-a întâmplat în această dimineaţă, în jurul orei 9.00, şi, din primele informaţii, famalia se îndrepta spre festivitatea de deschidere a noului an şcolar. Cei patru, părinţii şi cei doi copii, se aflau pe trotuar, iar la un moment dat au fost acroşaţi de un autoturism. Şoferul ar fi vrut să parcheze cu spatele în acea zonă, doar că, în timpul manevrei, ar fi pierdut controlul maşinii.
Familie cu doi copii, lovită de maşină în drum spre şcoală
La faţa locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ, tânăra şi cei doi minori fiind găsiţi conștienți și cooperanți. Toţi cei patru au fost preluați de către echipajele medicale şi transportaţi la spital.
Tatăl şi băiatul, după îngrijirile medicale, vor pleca la domiciliu. Fetiţa de 10 ani va rămâne internată, sub atenta monitorizare a medicilor, iar mama urmează să fie supusă unei intervenţii chirurgicale în cursul acestei zile. Poliţiştii au deschis un dosar penal în cauză, fac cercetări şi urmeză să stabilească cum s-a întâmplat totul cu exactitate.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰