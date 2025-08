Această fântână era singura sursă de apă potabilă pentru câteva zeci de familii din satul Pocreaca.

"La 6 când am venit să scot apă, fix așa am găsit. Ne-am dat seama că cineva a făcut rău, că știa că e printre puținele fântâni din sat unde e tot timpul apă", spune un localnic.

"Nu mi s-a întâmplat așa ceva, să avem probleme cu apa, să vină un tâmpit să strice apa, că de aici ne aprovizionăm. Doamne iartă-mă, că suntem o mână de oameni, dacă și apa ne-o otrăvește, păi atunci ar trebui să ne omoare pe toți", zice un altul.

Ar fi vorba de o răzbunare

Unul dintre săteni are și o bănuială. Un bărbat care ar fi vrut să se răzbune după ce a fost reclamat la poliție în urma unui accident de motocicletă. "Am sunat la 112 și am zis că e un accident și de atunci numai să se răzbune. Nu l-am întrebat că este un om foarte violent, mereu caut să-l evit", povesteşte un localnic.

Acum, localnicii sunt nevoiți să străbată un drum mai lung pentru a se aproviziona cu apă. "Foarte greu, am copii mici, trebuie spălați. Ne mai cumpărăm noi câte o sticlă, dar de spălat. și așa și asta era la aproape un kilometru", spune un localnic.

"Cu bidoane, cu ce putem. Nu am căruță, nu am nimic. Cu bidoane de 5kg cărăm apă. M-au anunțat vecinii să nu mai vin la apă că e otrăvită. Am venit, am văzut și miroase oribil, te ustură ochii, nasul", spune un altul. Oamenii își mai găsesc salvarea și în apa de ploaie. Dar și aceea este puțină.

Edilul comunei este la curent cu această situație, dar spune că oricum apa din fântână nu era destinată consumului. "Îi așteptăm pe cei de la DSP să vină să recolteze probe și să vedem despre ce este vorba acolo. Dacă e vorba de vopsea, așa cum bănuim, sau dacă e vorba de o altă substanță", a declarat Grigore Corciovă, primar comuna Schitu Duca.

Autoritățile locale spun că sunt pregătite să intervină pentru curățarea fântânei, însă doar după ce vor fi recoltate probele de laborator.

