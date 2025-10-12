O răzbunare diabolică i-a adus unui inginer din Ilfov condamnarea la închisoare. Şi-a făcut o identitate falsă şi a distrus o vânzare de artă de peste 500.000 de euro, de supărare că cea mai mare casă de licitaţie i-a concediat soţia.

Inginerul a creat mai multe conturi de client cu nume alese la întâmplare şi a oferit sume ameţitoare la o licitaţie Artmark pentru patru tablouri semnate de Ion Țuculescu, Nicolae Vermont și Nicolae Tonitza. Casa de licitaţii a ales cea mai bună ofertă 2.700.000 de lei, dar nu a putut să ia legătura cu cel pe care l-a declarat câştigător. Şi-a dat seama că a fost înşelată, a reluat licitaţia şi a făcut plângere penală.

"Este o acţiune care intenţionează să sublimeze activitatea unei case de licitaţii cu o asemenea promisiune de cumpărare. S-a urmărit împiedicarea intrării pe piaţă, pe piaţa liberă, pe piaţa licitaţiei a respectivelor lucrări", a explicat Pavel Şuşară, evaluator de artă.

Procurorii DIICOT l-au identificat pe cel care a distrus licitaţia de artă. După un proces care a durat 24 de luni, judecătorii l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare. Cei de la casa de licitații le-au cerut judecătorilor despăgubiri în valoare de 163.000 de euro. Banii ar fi acoperit comisioanele ce urmau să fie încasate după vânzarea tablourilor.

Răzbunarea diabolică a unui inginer, după ce soţia i-a fost concediată

Nu au primit nimic. Magistrații au considerat că trucarea licitației nu le-a adus nicio pagubă. "Falsul informatic este o infracţiune de pericol şi nu de rezultat. Nu se poate aprecia că, prin săvârșirea infracțiunii, se produce vreun prejudiciu".

Experții în artă nu sunt de acord cu judecătorii. "Prejudiciul este exact suma care ar fi intrat în portofoliul celui care vinde şi în contul casei de licitaţii prin comision", a explicat Pavel Şuşară, evaluator de artă.

Casa de licitaţii nu renunţă, însă, la despăgubiri. A deschis un proces civil. Până atunci, inginerul a fost obligat să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității. "Activitatea obișnuită a casei de licitații nu a fost perturbată de acest incident. (...) Ne așteptăm ca vinovatul să răspundă și în fața instanței civile pentru acțiunile sale ilegale".

