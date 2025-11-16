Clipe de coşmar trăite de o fată de 13 ani în Bucureşti. Adolescenta a fost tâlhărită şi agresată sexual de un individ de aproximativ 50 de ani în liftul imobilului în care locuieşte. Din primele cercetări reiese faptul că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă pentru a o deposeda de bunuri şi a o agresa sexual. Bărbatul a părăsit locul faptei după ce liftul s-a deblocat. Mama fetei este cea care a alertat autorităţile, iar bărbatul a fost reţinut şi este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor.

Fată de 13 ani, agresată sexual şi tâlhărită în blocul în care locuia. Individul a blocat liftul între etaje - TikTok/Poliţia Română

La data de 14.11.2025, în jurul orei 20:20, Secția 13 Poliție, a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost abordată de un bărbat, de aproximativ 50 de ani, la intrarea în liftul imobilului în care locuiește, în Sectorul 3. În timpul deplasării liftului între etaje, minora ar fi fost agresată sexual și deposedată de bunuri.

Polițiștii Capitalei au demarat de îndată cercetările, iar din primele verificări a reieșit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost postate pe reţelele de socializare de sora victimei, împreună cu o relatare a celor întâmplate.

Serviciul de Agresiuni Sexuale DGPMB a efectuat demersurile necesare în vederea identificării și depistării bărbatul bănuit de săvârșirea faptelor.

Cel în cauză a fost condus la sediu, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰