Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod

Dispariţie învăluită în mister la Constanţa. O adolescentă de 15 ani e de negăsit de aproape 12 ore, după ce a plecat la şcoală, dar nu a mai ajuns. Câteva obiecte care îi aparţin au fost găsite pe podul din Agigea, care trece peste canalul Dunăre - Marea Neagră.

de Andreea Filip

la 23.01.2026 , 20:30

Polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze. Foarte cert este că fata de 15 ani a plecat în această dimineață de acasă către școală, însă nu a mai ajuns la ore, nu a mai ajuns la liceu. Familia a sunat la 112, polițiștii au început să o caute.

După câteva ore, au găsit ghiozdanul și telefonul adolescentei pe podul de la Agigea. A fost momentul în care oamenii legii au cerut sprijinul militarilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Scafandrii au ajuns și au început căutările în canalul Dunăre–Marea Neagră.

În jurul prânzului, însă, după două ore, aceste căutări au fost sistate. Pentru că sunt condiții meteo extrem de dure, vizibilitate zero, ceață și temperatura apei foarte scăzută, dar și pentru că imaginile de pe camerele de supraveghere nu au venit cu vreun indiciu. Așadar, polițiștii o caută și la această oră. Rudele, evident, speră într-o minune, speră ca fata să fie teafără. Însă există informații potrivit cărora adolescentea de 15 ani s-ar fi certat cu mama ei în ultima perioadă, iar în telefon ar fi fost găsite mai multe mesaje care ridică semne de întrebare.

Articolul continuă după reclamă
Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

constanta agigea fata disparuta
Înapoi la Homepage
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Evenimente » Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod