Dispariţie învăluită în mister la Constanţa. O adolescentă de 15 ani e de negăsit de aproape 12 ore, după ce a plecat la şcoală, dar nu a mai ajuns. Câteva obiecte care îi aparţin au fost găsite pe podul din Agigea, care trece peste canalul Dunăre - Marea Neagră.

Polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze. Foarte cert este că fata de 15 ani a plecat în această dimineață de acasă către școală, însă nu a mai ajuns la ore, nu a mai ajuns la liceu. Familia a sunat la 112, polițiștii au început să o caute.

După câteva ore, au găsit ghiozdanul și telefonul adolescentei pe podul de la Agigea. A fost momentul în care oamenii legii au cerut sprijinul militarilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Scafandrii au ajuns și au început căutările în canalul Dunăre–Marea Neagră.

În jurul prânzului, însă, după două ore, aceste căutări au fost sistate. Pentru că sunt condiții meteo extrem de dure, vizibilitate zero, ceață și temperatura apei foarte scăzută, dar și pentru că imaginile de pe camerele de supraveghere nu au venit cu vreun indiciu. Așadar, polițiștii o caută și la această oră. Rudele, evident, speră într-o minune, speră ca fata să fie teafără. Însă există informații potrivit cărora adolescentea de 15 ani s-ar fi certat cu mama ei în ultima perioadă, iar în telefon ar fi fost găsite mai multe mesaje care ridică semne de întrebare.

